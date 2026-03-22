Nadine Visser heeft op het WK indoor atletiek laten zien over een uitstekende vorm te beschikken. De Nederlandse topatlete won haar heat over 60 meter horden, waardoor ze in actie komt in de halve finales.

Visser is op de WK indooratletiek in het Poolse Torun met gemak doorgedrongen tot de halve finales van de 60 meter horden. De Nederlandse troef voor een medaille won haar heat in een tijd van 7,82 seconden.

Visser jaagt op nieuw succes

Visser jaagt in Torun op nieuw succes. Ze is al in het bezit van vijf indoormedailles. De 31-jarige Hoogkarspelse begon in 2018 met brons op de WK en haalde in de jaren erna twee keer goud en twee keer zilver op de EK indoor.

Ze behoort ook in Torun weer tot de favorieten, gezien haar beste seizoenstijd van 7,78. Maar de concurrentie is groot, met onder anderen titelverdediger Devynne Charlton, de Zwitserse wereldkampioene 100 meter horden Ditaji Kambundji en de Poolse Pia Skrzyszowska.

Halve finales

De halve finales 60 meter horden beginnen zondagavond om 18.51 uur. De finale wordt afgewerkt op dezelfde avond om 20.13 uur. Namens Nederland deed ook Maayke Tjin-A-Lim mee aan de series van de 60 meter horden. Zij eindigde haar heat als vierde, waardoor we haar niet meer in actie zien.