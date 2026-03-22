Na het overtuigend bereiken van de finale 4x400 meter estafette op het WK indoor atletiek bleef Lieke Klaver geheimzinnig. De topatlete is na succesvolle dagen in Polen namelijk moe gestreden. "Zodat de mensen niet kunnen zien dat ik moe ben."

De Nederlandse estafettevrouwen plaatsten zich zondag, onder leiding van Klaver, overtuigend voor de WK finale. Na afloop van hun halve finale gaven Klaver, Madelief van Leur, Elisabeth Paulina en Eveline Saalberg hun reactie aan de NOS.

Geheimzinnige Klaver

Het interview begon met een geheimzinnige aanvoerster Klaver. De topatlete won zaterdag nog brons op de 400 meter, waardoor ze niet okselfris aan de start stond. Op de vraag of ze aan energiebesparing deed tijdens de halve finale gaf ze een vaag antwoord. "Dat kan, maar ben ik niet goed in." Ze vervolgt door te zeggen dat ze dit in haar hoofd wel heeft gedaan, maar fysiek niet.

Klaver vierde zaterdagavond een feestje na haar gewonnen medaille, maar moest ondanks dat gewoon aan de start staan van de halve finale estafette. "Ik ging tijdens de start extra hard lachen, zodat mensen niet door hebben dat ik moe ben." Vervolgens doet de topatlete ook geheimzinnig over haar deelname aan de WK finale. "Misschien wel", antwoordt ze op de vraag of ze vanavond nog een keer moet. Gelukkig vervolgt ze meteen met een geruststellende boodschap aan de Nederlandse fans. "Een goede race zit er nog in hoor. Daar trainen we ook voor."

'In het begin vond ik het wel spannend'

De estafette finale begint zondagavond om 20.47 uur. Aan de halve finale deed namens Nederland ook een debutante mee, namelijk Van Leur. Zij gaf naderhand aan veel aan haar ploeggenoten te hebben. "Ik vond zo vol stadion in het begin wel spannend. Onder meer Lieke hielp mij gelukkig heel goed en daar ben ik enorm blij mee", zo vertelt ze. "Ik kan echt alles aan ze vragen. Dat is heel fijn."