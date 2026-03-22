Sofie Dokter heeft op de WK indoor voor een prachtige prestatie gezorgd. De 23-jarige meerkampster won een sensationele gouden medaille op de vijfkamp. In een zenuwslopende finale hield ze stand tegen een geduchte concurrente.

Dokter nam eerder in het toernooi al de leiding bij de vijfkamp. De Groningse meerkampster wist onder meer het hoogspringen en verspringen te winnen. Ook liep ze een dik persoonlijk record op de 60 meter horden.

Zondagavond moest Dokter een voorsprong van 78 punten op de Ierse Kate O'Conner en maar liefst 115 op Anna Hall uit de Verenigde Staten verdedigen. Hall was echter een geduchte concurrent, want zij is een ijzersterke loopster over 800 meter. Ze ging er dan ook als een haas vandoor, waardoor Dokter alle zeilen moest bijzetten om niet te veel tijd toe te geven.

Het was een dubbeltje op zijn kant, maar Dokter hield nét genoeg over om het goud te winnen op de vijfkamp. Het verschil in punten met Hall, die zilver won, was 28. Daarmee zorgde ze voor nieuw atletieksucces voor Nederland. Zaterdag won Nederland al de eerste medaille dankzij Lieke Klaver. Zij greep het brons op de 400 meter.

Eerder succes

De 23-jarige Dokter verzamelde al eremetaal in haar carrière. Ze won vorig jaar zilver op de vijfkamp bij de EK indoor in Apeldoorn. Twee jaar geleden behaalde ze brons op de WK indoor in Glasgow. Afgelopen zomer werd ze zesde op de zevenkamp bij de WK outdoor in Tokio.