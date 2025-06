Sifan Hassan heeft haar zomerprogramma bekendgemaakt en daarin heeft ze een opmerkelijke keuze gemaakt. Elke Nederlandse topatleet werkt toe naar het summum van dit seizoen: de WK atletiek in Tokio. Maar Hassan niet, zij kiest duidelijk haar eigen weg en parkeert daarmee een belofte.

Hassan bereidt zich namelijk voor op de marathon van Sydney op 31 augustus. Dat meldt haar management Global Sports. Het wordt haar zesde race over de klassieke afstand van 42,195 kilometer. De Nederlandse atlete veroverde vorig jaar in Parijs olympisch goud op de marathon en werd als eerste Nederlander gekozen tot beste atlete van de wereld.

Geen WK, parkeert belofte

Haar keuze voor een marathon eind augustus betekent dat Hassan niet zal deelnemen aan de WK atletiek op de baan in Tokio in september. Na de marathon van Londen in april, waar de Nederlandse topatlete als derde eindigde, kondigde ze nog aan dat ze deze zomer weer wedstrijden zou gaan lopen op de baan, maar dat lijkt niet te gebeuren.

'Blij om deel uit te maken van hun eerste'

De marathon van Sydney maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de World Marathon Majors en behoort daarmee tot de grootste en sterkst bezette stadsmarathons ter wereld. "Ik kijk er echt naar uit om weer een major te lopen", zegt Hassan in het persbericht. "Australië is zo'n sterk atletiekland, ik ben blij dat ik deel uitmaak van hun eerste major marathon."

Olympisch kampioene

Hassan, ook tweevoudig olympisch- en wereldkampioene op de baan, won bij haar debuut in april 2023 de marathon van Londen. Daarna volgde winst in de marathon van Chicago in een tijd van 2.13.44, een Europees record en de derde tijd ooit gelopen. Haar grootste succes was het goud op de marathon van Parijs, twee dagen nadat ze daar op de baan olympisch brons had gewonnen op de 10.000 meter.

Bewogen leven

De 32-jarige Hassan is geboren in Ethiopië, maar werd door haar moeder naar Nederland gestuurd in de hoop op een beter leven. Pas toen ze via diverse AZC's in Eindhoven terechtkwam, voelde ze zich thuis. Sinds 2013 heeft ze een Nederlands paspoort en werd ze drie keer olympisch kampioen. In Tokio in 2021 won ze goud op zowel de 5000 meter als de 10.000 meter.