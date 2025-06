In de atletiekwereld wordt geschokt gereageerd op het overlijden van Juul Acton, de voormalig trainer van onder andere Dafne Schippers en N'ketia Seedo. De Nederlandse atletes hebben emotionele berichten gedeeld na dat nieuws.

Acton is afgelopen weekend op 71-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Op 17 juni waren de behandelingen stopgezet. "Er zijn teveel complicaties en er is niet op de behandelen tegen de uitzaaiingen", meldde de familie.

Topatlete Femke Bol lijdt eerste nederlaag sinds Olympische Spelen, maar maakt toch indruk Femke Bol heeft voor het eerst sinds de Olympische Spelen een nederlaag geleden. Dat was geen schande, want Bol liep bij een wedstrijd in Tsjechië voor de verandering eens niet de 400 meter horden. De topatlete deed mee aan de 'normale' 400 meter bij de Ostrava Golden Spike en eindigde daarop knap als derde.

Hij ontdekte al vroeg het talent van Schippers, die twee keer wereldkampioen werd en zilver won op de Olympische Spelen in 2016. "Ze kwam een keer meetrainen. Ik wist niet wat ik zag. In alles blonk ze uit", zei Acton in dat jaar tegen RTV Utrecht over haar.

N'ketia Seedo

Hij zag ook de kwaliteiten van Seedo, al toen zij 9 jaar oud was. De 22-jarige kwam het afgelopen jaar door haar privésituatie niet in actie op wedstrijden. In 2023 werd ze Europees Kampioen onder 23. Ze schreef een emotioneel bericht op Instagram over het overlijden van haar voormalig trainer.

Topatlete Lieke Klaver geniet in liefdesstad Parijs: 'Ik hou ervan om daarmee te spelen' Lieke Klaver werd vrijdag bij de Diamond League-meeting in Parijs zevende op de 400 meter. Ze rende een seizoensrecord, dus er zit progressie in haar prestaties. Maar plek zeven, van de acht deelneemsters: dat was uiteraard niet het doel. Het leidt tot gemengde gevoelens bij de atlete.

"Iemand die een hele grote rol in mijn leven heeft gespeeld is vandaag overleden", schrijft ze. "Hij zag mijn talent en geloofde in me toen ik dat zelf niet deed. Zonder hem zou ik niet de persoon zijn die ik nu ben. Ik heb al mijn successen aan hem te danken."

Ook Schippers liet op Instagram an zich horen. Ze plaatste een foto van zichzelf met Acton met daarbij "rust in vrede".

Donderdagavond 26 juni om 20.15 uur kan een ieder afscheid nemen van Juul Acton. Dan wordt voor hem een laatste ronde op atletiekbaan Maarschalkerweerd gehouden.