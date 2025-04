Uitgeputte Sifan Hassan verklaart merkwaardig probleem tijdens marathon van Londen

Het liep niet lekker bij Sifan Hassan tijdens de loodzware marathon van Londen. De Nederlandse topatlete moest alles op alles zetten in de laatste kilometers om uiteindelijk op het podium te eindigen. De winnares Tigst Assefa was mijlenver weg, terwijl ze de eerste helft nog samen liepen. Wat gebeurde er met Hassan in Engeland?

Na afloop ving de NOS een uitgeputte Hassan op. Zij liep in een tijd van 2:18:59 naar de derde plek. "Ik had het heel moeilijk, ik kon niet ademhalen. Dat was heel zwaar", hijgte de Nederlandse in de microfoon. Ze gaf toe dat ze de nacht voor de race ook niet goed had geslapen, wat niet meehielp. Maar een excuus was dat niet. "Voor de olympische marathon sliep ik ook slecht, maar toen liep ik wel een goede race."

'Ik had het heel moeilijk'

Spanning was het ook niet, zei Hassan. Ze had het probleem met haar ademhaling vooral tijdens het drinken van water, wat nodig was in de brandende lentezon in de Engelse hoofdstad. Al na vijftien kilometer moest ze het eerste gaatje laten vallen met de nummers één en twee. Ze knokte zich nog eenmaal terug, maar toen was het definitief over met de kansen voor Hassan op de eerste plaats. "Ik moest veel gaten laten vallen en had het heel moeilijk. Ik weet niet wanneer ik het precies opgaf. De laatste twintig kilometer liet ik het gat maar groter worden."

Lastig na Olympische Spelen

Gelukkig voor de Nederlandse vond ze in de slotfase nog een tweede adem en hield ze de jagende achtervolgers achter zich door toch de derde plek te veroveren. Uiteindelijk was ze 'heel tevreden' met haar prestatie, ook omdat ze de laatste twee kilometer 'heel goed' had gelopen. Maar ze sprak voornamelijk over hoe lastig het was voor haar lichaam om na zeven maanden 'niks doen' weer op topniveau te moeten presteren.

'Hartstikke blij mee'

"Het was niet makkelijk na de Olympische Spelen (waar ze goud won op de marathon en ook nog twee keer brons pakte op de 5 en 10 kilometer, red.). Ik heb zeven maanden geen wedstrijd gelopen. Vier maanden niks gedaan en de afgelopen drie maanden ben ik weer aan het terugkomen. Maar vandaag voelde ik me gewoon niet goed. Ik heb het goed gedaan, maar zij (Assefa en Joyciline Jepkosgei, red.) waren sterker. Ik ben hier hartstikke blij mee."

'Ik wist het niet meer'

Het was voor Hassan 'niet moeilijk' om eens niet voor de winst te kunnen gaan. Zij voelde al snel dat er veel meer dan die derde plek niet inzat. "Ik heb ritme nodig om een goede wedstrijd te lopen. Nu wist ik na twintig kilometer niet meer hoe ik nog harder kon lopen. Mijn benen liepen niet goed en voor mijn lichaam was het moeilijk. Ik moet nu gewoon blijven oefenen, maar ik ben tevreden."