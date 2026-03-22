Sofie Dokter staat er halverwege de vijfkamp goed voor op het WK atletiek. Zo staat de Nederlandse topatlete eerste.

Dokter staat na het derde onderdeel op de vijfkamp bij de WK indooratletiek in het Poolse Torun nog steeds aan de leiding. De Groningse meerkampster klom eerder naar de eerste plek in de tussenstand door het hoogspringen te winnen met 1,87 meter. Dokter gaf daarmee haar flitsende start een vervolg, want ze opende de wedstrijd met een dik persoonlijk record van 8,19 seconden op de 60 meter horden.

Dokter eerste na drie onderdelen

Op het derde onderdeel, het kogeltoten, eindigde Dokter met een afstand van 13,92 meter als zevende. Dit was haar beste seizoen afstand en genoeg om haar leiding in het klassement te behouden.

De Amerikaanse Anna Hall, regerend wereldkampioene op de zevenkamp, liep 8,18 op de horden, sprong 1,84 hoog en wierp 14,23 meter. Ze heeft een kleine achterstand in punten op de Nederlandse. De vijfkamp gaat zondagavond verder met verspringen en de 800 meter. Deze onderdelen worden om 17.40 uur en 20.03 uur afgewerkt.

Eerder succes

De 23-jarige Dokter verzamelde al eremetaal in haar carrière. Ze won vorig jaar zilver op de vijfkamp bij de EK indoor in Apeldoorn. Twee jaar geleden behaalde ze brons op de WK indoor in Glasgow. Afgelopen zomer werd ze zesde op de zevenkamp bij de WK outdoor in Tokio.