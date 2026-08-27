Het is deze donderdag weer tijd voor de Diamond League. Met iconen als Mondo Duplantis en Femke Broeders-Bol in actie beloofde het op voorhand spektakel te worden, maar al eerder op de avond zorgde een andere atleet voor een zeer bijzondere prestatie.

Dat gebeurde op de 400 meter horden bij de mannen. Daar was Kasten Warholm de wereldrecordhouder. Hij liep op de Spelen in Tokio van 2021 voor het eerst onder de 46 seconden. Die tijd is nu geschiedenis. In een rechtstreeks duel werd hij gedeclasseerd door de Braziliaan Alison dos Santos.

Hij won op de vorige twee Spelen al tweemaal brons en was al eens wereldkampioen op de afstand, maar verbaasde nu pas écht de wereld. Hij liep 45.80 en is de wereldrecordhouder. Warholm kwam slechts tot 46.68 en kon niet anders dan de Braziliaan feliciteren. Dos Santos toptijd voor de race was 46.29. Hij haalde daar dus bijna een halve minuut vanaf.

Het stadion in Zürich ging helemaal uit zijn dak. Een prachtig moment dus voor Dos Santos, die een bijzonder verhaal heeft. De 26-jarige liep toen hij tien maanden oud was ernstige brandwoorden op. Hij stootte als baby per ongeluk een pan met hete olie om en kreeg dat over zijn lichaam.

Watch Alison dos Santos 🇧🇷 run a World Record of 45.80s to win the men's 400mH at the Zurich Diamond League!🤯🤯



2. Karsten Warholm 🇳🇴 46.69

3. Ezekiel Nathaniel 🇳🇬 47.50 pic.twitter.com/KhLygUwymZ — Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 27, 2026

Maandenlang lag hij in het ziekenhuis. Dos Santos liep derdegraads brandwonden op en heeft nog altijd veel littekens onder meer zijn gezicht en hoofdhuid. Overigens raakte ook zijn grootmoeder bij het tragische incident gewond.