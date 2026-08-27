Armand Duplantis trad eerder dit jaar in het huwelijk met Desiré Inglander. De Zweedse alleenheerser bij het polsstokhoogspringer deed het rond zijn trouwdag even rustig aan, maar is inmiddels weer zijn onaantastbare zelf. Een vraag over zijn huwelijk zorgde in aanloop naar de Diamond League van Zürich voor het nodige ongemak.

Duplantis is tweevoudig olympisch kampioen, zesvoudig wereldkampioen en viervoudig Europees kampioen polsstokhoogspringen. Daarnaast wist hij het wereldrecord al vijftien keer met een centimeter te verbeteren. De geboren Amerikaan doet dat onder de Zweedse vlag, het land waar zijn vrouw vandaan komt.

Pittige periode voor Duplantis

Een dag voor de Diamond League van Zürich feliciteert de presentator van de persconferentie Duplantis met zijn huwelijk en die bedankt hem daarvoor. “Hoe is het om te polsstokhoogspringen als een getrouwde man?”, wil de presentator dan weten.

Duplantis denk even na en reageert lachend: “Heel zwaar. Nee, het is geweldig, ik geniet er echt van. Ik heb dit jaar zoveel heerlijke dingen gedaan buiten het sporten en nu heb ik het gevoel dat ik er weer helemaal in zit. Ik heb me bewust echt toegelegd op een pittige periode met heel veel wedstrijden. Ik wil echt weer terugkeren in de modder, echt weer hard werken."

Duplantis is 'locked in'

"Het is geweldig", aldus Duplantis over het sporten als getrouwde man. "Maar het is moeilijk om het verschil uit te leggen. Het is mentaal een behoorlijke verandering, dat moet ook, ik voel meer verantwoordelijkheid. Op een bepaalde manier ben ik meer ‘locked in’." Die term kan vertaald worden als 'opgesloten', maar ook als iets als 'compleet toegewijd'.

“Gebruik 'locked in' maar niet”, springt de presentator in. Vermoedelijk vertaalt hij het als 'opgesloten'. “Dat lijkt me geen goed woord om te gebruiken bij een huwelijk. Alsof je onder controle staat, weet je wel. Je bent toch niet echt ‘locked in'?”

Duplantis denkt even na over zijn reactie en zegt: “Nou ja, je zou het wel een beetje moeten zijn. Of moet je met je ene been erin en het andere niet? Kom op, ik zou zeggen dat ‘locked in’ beter is dan niet 'locked-in'." De presentator schiet in de lach. Duplantis: " Ja, kom op, weet ik het…”

De Zweed kijkt wat lachend wat ongemakkelijk om zich heen, waarop de presentator zegt: “Zoek je naar wat hulp? Nou ja, denk er nog maar even over na.”

Femke Broeders-Bol in Zürich

Naast Duplantis komt ook onder anderen Femke Broeders-Bol donderdagavond in actie op de Diamond League in Zürich. Bekijk hier het programma én waar het allemaal live te volgen is.