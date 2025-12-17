Laura de Witte en Anouk Vetter maakten dit jaar al bekend te stoppen met atletiek en daar voegt zich nu nog een Nederlandse topatlete bij. Marije van Hunenstijn houdt het na tien jaar voor gezien: "Het vuurtje brandt niet meer."

De 30-jarige Van Hunenstijn geeft in een uitgebreide Instagram-video uitleg over haar keuze. "Na tien jaar heb ik besloten om te stoppen met topsport. Misschien een gekke keuze, omdat het lijkt alsof ik nog midden in mijn carrière zit. Maar voor mij is het al een proces van een langere tijd. Voor mij was medailles halen nooit het doel. Het was de uitkomst van het plezier in het proces en de sport. Maar plezier alleen is niet meer genoeg. Het vuurtje brandt niet meer."

Van Hunenstijn stond in 2020 en 2024 op de Olympische Spelen en won drie medailles op verschillende EK's. In 2016 pakte zij goud op de 4x100 meter in Amsterdam, later voegde zij daar nog zilver (2018) en brons (2024) aan toe. "Ik heb niks meer te bewijzen, niks meer te bereiken. Met EK-medailles in alle kleuren, individuele olympische deelname, een olympische finale met het team en het nationaal record, heb ik het allemaal bereikt."

'Zachtheid weer terug vinden'

De Apeldoornse geeft aan nog steeds heel veel plezier te beleven in de sport en in de trainingen, maar geen motivatie meer te hebben voor de wedstrijden. "Wat voor mij vooral de grootste motivatie was: het ontwikkelen als mens. En ik voel niet meer dat de topsport mij nog verder kan ontwikkelen."

Ze blikt terug op een harde topsportwereld. Een wereld waar ze nu afscheid van kan nemen. "Ik kijk er naar uit om de zachtheid van het leven weer terug te vinden", sluit zij mooi af.

Reacties van haar oude collega's

'Kippenvel', reageert oud-collega Nadine Visser. 'Mega trots op jou.' Ook topatlete Femke Bol laat van zich horen: 'Zo'n mooi filmpje.' Nieuw atletiektalent Demi van den Wildenberg schrijft: 'Zo trots op jou, maar ga je wel enorm missen. Dankbaar dat ik jou mijn teamgenootje heb mogen noemen. Ik heb ontzettend veel van je geleerd en zo met je gelachen. Op naar de volgende stap.'