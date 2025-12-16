Femke Bol-plaaggeest McLaughlin-Levrone heeft nog honderdduizenden dollars te goed van een failliet bedrijf. Dat nieuws maakte de Amerikaanse rechtbank dinsdag bekend.

De geplaagde start-up van atletieklegende Michael Johnson, Grand Slam Track (GST), heeft een faillissement aangevraagd. Uit de documenten van de rechtbank blijkt dat het bedrijf meer dan één miljoen dollar verschuldigd is aan een reeks topatleten, waaronder de plaaggeest van Femke Bol: Sydney McLaughlin-Levrone.

Atletiek-crisis

GST was een nieuwe atletiekcompetitie buiten de mondiale atletiekfederatie. Tijdens de wedstrijden waren honderdduizenden dollars aan prijzengeld te winnen. Naast prijzengeld kregen atleten een basisvergoeding, ondersteunende diensten en toegang tot een speciaal contentteam aangeboden.

De financiële crisis bij het bedrijf werd in augustus openbaar toen Michael Johnson toegaf dat GST zijn atleten niet op tijd had betaald. Op dat moment hadden de deelnemers, waaronder 28 medaillewinnaars op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, miljoenen aan prijzengeld en promotievergoedingen tegoed. Ook de Nederlandse atleten Cathelijn Peeters en Samuel Chapple moesten lang wachten op hun geld.

Topatleten onder de grootste schuldeisers

Uit de documenten van de rechtbank blijkt dat het bedrijf aanzienlijke schulden heeft bij een aantal van de grootste namen uit de atletieksport.

Sydney McLaughlin-Levrone: $356.250

Gabby Thomas: $249.375

Kenny Bednarek: $225.000

Josh Kerr: $218.750

Marileidy Paulino: $211.875

Alison dos Santos: $190.625

Melissa Jefferson-Wooden: $190.625

De grootste schuldeiser is Momentum-CHP Partnership, een productiebedrijf, dat drie miljoen dollar tegoed heeft. Andere grote schuldeisers zijn bouwbedrijf PMY Ets Usa Inc. (1,27 miljoen dollar) en grafisch bedrijf Girraphic (ruim 690.000 dollar).

GST heeft in samenspraak met de Amerikaanse rechter en de schuldeisers een plan opgesteld om de achterstallige betalingen op termijn te betalen aan de atleten en bedrijven.

Plaaggeest Femke Bol

McLaughlin-Levrone was jarenlang de plaaggeest van Bol op de 400 meter horden. Zo won de 26-jarige Amerikaanse tweemaal de gouden medaille op de Olympische Spelen op dat onderdeel, beide keren voor de neus van Bol.

Bol hoeft in de verdere toekomst geen rekening meer te houden met de ijzersterke McLaughlin-Levrone. De Nederlandse gaat zich vanaf komend namelijk focussen op een nieuwe afstand; de 800 meter.