Er zijn momenteel geen atletiekwedstrijden, maar dat betekent niet dat de mannen en vrouwen niks aan het doen zijn. Wat heet: er wordt keihard getraind, onder meer door Femke Bol. Dat ging bij haar en haar collega's niet zonder slag of stoot, tot hilariteit van atlete Lieke Klaver.

De Nigeriaans-Italiaanse topatlete Ayomide Folorunso liet dindag haar volgers meegenieten met een bijzonder kijkje achter de schermen. De 29-jarige deelde beelden van een pittige training. Er stond namelijk een lactaat-training op de planning voor een gezelschap aan atleten, waar ook Klaver en Bol tot behoorden.

Bij een lactaat-training moet je je lichaam vaak blootstellen aan hoge intensiteit en dat hakt er zelfs bij de beste atleten ter wereld flink in. Folorunso zag zichtbaar af tijdens de loodzware minuten en roept zelfs krachten van boven aan. "Oh Heer. Ik kan dit niet wéér doen. Jezus, sta me bij."

Hilariteit bij Lieke Klaver

Maar ze kreeg niet alleen maar mededogen van haar collega's. Klaver was er ook bij en moest wel lachen om de vermoeide kreten van Folorunso. "Aah, mijn knieën", zo doet de Nederlandse haar metgezel tot plezier van anderen na.

Zelf noemen de atleten de oefening een 'lactaatfeestje', maar echt genieten was er dus niet bij. Ook Femke Bol deed overigens mee. De topatlete liep in veel van de beschikbare beelden vooraan de groep. Ook zij kon lachen om Folurunso's wanhoopskreten. "Jij schreeuwde al na de eerste driehonderdjes. Het is niet zó erg", vond Bol.

Uiteindelijk hakt bij iedereen de vermoeidheid er flink in, want na een paar sessies liggen de meeste atleten op de grond of buigen ze doodop voorover. De coach heeft echter geen medelijden met de groep waar ook veel andere Nederlandse atleten meeliepen. "Het is beter om je benen wat te bewegen dan op de grond te gaan zitten."

'We houden van je'

Via Instagram kunnen de meeste atleten er weer op lachen. "We houden van je Ayo", reageert Bol. En ook Klaver vermaakt zich kostelijk met de beelden van het 'feestje'.

Nieuwe uitdaging voor Femke Bol

Hoeveel effect het sorteert, weten we volgend kalenderjaar. Vooral voor Bol wordt het een bijzonder jaar. Zij maakte enkele maanden geleden bekend afstand te nemen van 'haar' 400 meter horden. De topatlete gaat zich toeleggen op de 800 meter zonder horden. Komend jaar staan onder meer de WK Indoor en het EK atletiek op het programma.