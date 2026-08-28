Femke Broeders-Bol heeft zichzelf donderdag tijdens de Diamond League in Zürich weer eens overtroffen. Ze verbeterde haar eigen nationale record met een sensationele tijd. Bekijk hier de statistieken die haar prestatie extra bijzonder maken.

De 26-jarige topalete liep vorige week een 34 jaar oud Nederlands record uit de boeken op de 800 meter. Donderdag verbeterde ze die alweer naar 1:54.71. Die toptijd is behoorlijk speciaal, zo blijkt uit de statistieken.

Er zijn namelijk maar acht vrouwen die ooit sneller hebben gelopen op de 800 meter. Daar horen haar grote Europese concurrenten Keely Hodgkinson en Audrey Werro bij. Hun beste tijden zijn respectievelijk 1:54.33 en 1:53.70.

Wereldkampioen en recordhoudster

Ook wereldkampioene Lilian Odira was sneller, al zit de Nederlandse haar op de hielen. De Keniaanse klokte vorig jaar in Tokio 1:54.62 als snelste tijd. Het wereldrecord staat nog steeds op naam van Jarmila Kratochvilova, die in 1982 een tijd van 1:53.28 neerzette. Andere atleten die sneller waren, zijn Nadezhda Olizarenko (1.53,43), Pamela Jelimo (1.54,01), Caster Semenya (1:54.25) en Ana Fidelia Quirot (1:54.44).

In totaal is de tijd van Broeders-Bol de vijftiende tijd ooit gelopen. De 26-jarige maakte afgelopen jaar pas de overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter. Haar huidige vorm komt voor haarzelf ook als een verrassing. "Mijn seizoen is nu al fantastisch", zei ze na afloop van haar race in Zürich. Had ze dit voor mogelijk gehouden? "Ik hoopte het, maar hoopte het niet al voor dit jaar. Ik hoopte dat ik het ooit zou kunnen. Maar in mijn eerste seizoen? Niet in een miljoen jaar." In 2017 liep ze de 800 meter nog in 2:19.51.

Concurrentie onder de indruk

Met deze progressie maakt ze ontzettend veel indruk op haar concurrentie. Europees kampioen Werro won de race in Zürich, maar verwacht dat Broeders-Bol steeds dichterbij komt. De Nederlandse bleef donderdag lang voor haar lopen. "In de andere races liep ze altijd achter me en ik had verwacht dat ze op een dag voorop zou lopen om een ander scenario te testen", zei de Zwitserse. Ook de nummer drie, Georgia Hunter Bell, was enthousiast. "Wat een race", schreef ze op Instagram over de strijd op de 800 meter.