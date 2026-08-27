Ze blijft de atletiekwereld verbazen: Femke Broeders-Bol. De 26-jarige topalete liep vorige week een 34 jaar oud Nederlands record uit de boeken op de 800 meter. Een week later verpulverde ze die toptijd wederom. Na afloop van haar veelbesproken Diamond League kwam ze met een opmerkelijke reactie.

De topatlete kwam in Zürich tot een tijd van 1.54,71. Daarmee was ze een stuk sneller dan zes dagen eerder in Lausanne, toen ze 1.55,41 klokte. Ellen van Langen had sinds de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona het Nederlands record met 1.55,54 lange tijd op haar naam. Broeders-Bol evenaarde die tijd twee weken geleden bij de EK in Birmingham en nu stelt ze die tijd steeds verder naar beneden bij.

Broeders-Bol maakt dus indruk in haar eerste volledige jaar over 800 meter. De afgelopen jaren liep ze vooral de 400 meter horden en de 4x400 estafette. Op haar nieuwe afstand imponeert ze dus en maakt ze het wereldtoppers als Audrey Werro en Keely Hodgkinson vaak lastig. Broeders-Bol eindigde in Zwitserland achter Werro, die een sensationele tijd van 1.53.70 liep.

Na afloop stond Broeders-Bol het aanwezige journaille te woord. In gesprek met Athletic Weekly was ze natuurlijk dolblij met haar snelste race tot nog toe. En ze vertelde ook iets opmerkelijks. Ze had namelijk een ander plan dan vorige week, toen ze in Lausanne al het nationale record aanscherpte.

'Heel erg eng idee'

"Na de race in Lausanne kwamen we met een idee om de koppositie te pakken. Dat was heel erg eng, maar ik deed het wel en het pakte geweldig uit." Broeders-Bol koos er inderdaad voor om achter gangmaakster Myrte van de Schoot aan te gaan en zo lange tijd voor Werro en alle andere te lopen. "Ik ben heel trots hoe ik daar mee omging. Uiteindelijk ging Audrey me voorbij, kon ik mee en leverde dat een geweldige tijd op. Dus ik ben heel erg blij."

Broeders-Bol loopt sneller dan gedacht

Het is bijna niet voor te stellen dat Broeders-Bol pas bezig is aan haar eerste jaar op de 800 meter. Dat ze voor het eerst lange tijd voorop liep, was voor haar dan een ook een leermoment. "Mijn seizoen is nu al fantatisch." Had ze dit voor mogelijk gehouden? "Ik hoopte het, maar hoopte het niet al voor dit jaar. Ik hoopte dat ik het ooit zou kunnen. Maar in mijn eerste seizoen? Niet in een miljoen jaar."

Bekijk hier het hele interview met Femke Broeders-Bol