Topatlete Femke Broeders-Bol maakte afgelopen jaar de overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter. Daar zit ze haar concurrentie al op de hielen. Europees kampioene Audrey Werro zegt nog niet in paniek te zijn.

De 26-jarige Broeders-Bol werd op de EK in Birmingham derde achter Werro en Keely Hodgekinson. Ze liep vorige week in Lausanne een 34 jaar oud Nederlands record uit de boeken op de 800 meter. Een week later verpulverde ze die toptijd wederom. Donderdag klokte ze tijdens de Diamond League in Zürich 1.54,71.

Nieuw plan

Dat deed ze met een nieuw plan. "Na de race in Lausanne kwamen we met een idee om de koppositie te pakken. Dat was heel erg eng, maar ik deed het wel en het pakte geweldig uit", vertelde de Nederlandse na afloop. Broeders-Bol koos er voor om achter gangmaakster Myrte van de Schoot aan te gaan en zo lange tijd voor Werro en alle andere te lopen. "Ik ben heel trots hoe ik daar mee omging. Uiteindelijk ging Audrey me voorbij, kon ik mee en leverde dat een geweldige tijd op. Dus ik ben heel erg blij."

Geen verrassing

Voor Werro kwam de actie van Broeders-Bol niet als een verrassing, zo beweerde ze achteraf: "Ja, dat had ik verwacht. In de andere races liep ze altijd achter me en ik had verwacht dat ze op een dag voorop zou lopen om een ander scenario te testen. Ik was erop voorbereid."

Het was voor de Zwitserse ook een goede test. "Het is altijd goed om te veranderen. Ik heb de laatste tijd veel voorop gelopen. Dus het was mooi om het nu een keer zo te doen." Werro ging er in de laatste bocht vandoor en liep een sensationele tijd van 1.53.70. Dat is een persoonlijk record en de derde tijd ooit gelopen.