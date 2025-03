Thialf is dit weekend het toneel voor het EK allround en sprint. Er was al veel stampij in aanloop naar het toernooi en het zal behalve oranje ook gewoon erg spannend worden. Dit is het tweede deel van de voorbeschouwing met schaatslegende Erben Wennemars. "Dat gezeur over die 10 kilometer, iedereen die elkaar napraat over dat de tien saai en lang is. Er zit altijd een verhaal in."