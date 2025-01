Kimberley Bos schreef als eerste Nederlandse medaillewinnaar in het skeleton geschiedenis tijdens de Olympische Spelen van 2022. Sportnieuws.nl sprak Bos over de weg naar Milaan 2026 en de luxe van een goede sponsor. "Eindelijk kunnen we keuzes maken op basis van wat we graag willen doen en niet op basis van wat we kúnnen doen." Zaterdag komt ze in actie tijdens de World Cup in Zuid-Korea.