Max Verstappen heeft diepe indruk gemaakt op Mercedes tijdens zijn uitstapje in de GT3. De Nederlander rijdt voor het team in de 24 uur van Nürburgring en brengt veel teweeg. "Ik wist direct: oké, dit is een geval apart."

Verstappen rijdt dit weekend in de auto van Mercedes-AMG de 24 uur van Nürburgring. Stefan Wendl, hoofd raceprogramma van het team, kon zijn ogen niet geloven toen hij de Formule 1-coureur van Red Bull voor het eerst in actie zag in de GT3-wagen.

De Nederlander maakte diepe indruk op Wendl, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. "Veel mensen zijn verrast dat Max zich zo snel aanpast in een andere auto. Die verbazing ben ik al eventjes voorbij", zegt hij. "Laat ik zeggen dat zo’n GT3-auto auto best een aantal hindernissen heeft, die moeilijk te nemen zijn voor een coureur die alleen ervaring heeft in Formule-auto’s.”

Zoiets had ik nog nooit gezien'

Hij sprak met Verstappen over zijn plan van aanpak en zijn voorbereiding op de race. "Toen wist ik direct: oké, dit is een geval apart. In positieve zin dan", benadrukt Wendl. "Zoiets had ik nog nooit gezien, iemand die zich zó snel aanpast. Sowieso is het al heel bijzonder is dat een huidige Formule 1-coureur dit programma doorloopt, gewoon omdat hij er zoveel plezier uithaalt en racen zijn passie is.”

Dankzij de viervoudig F1-wereldkampioen is er ook veel meer aandacht voor de langeafstandsrace. "Het is geweldig om te zien wat Max teweegbrengt. En dat nóg meer mensen nu voelen hoe groot dit evenement is, met die bijzondere sfeer langs het circuit", zegt de Mercedes-topman. "En dan zijn er nog de amateurracers die hun dromen najagen door hier te rijden en dan ook nog eens in dezelfde race als Max Verstappen zitten."

Team Mercedes-AMG

Mercedes-AMG rijdt dit weekend met twee teams in de 24 uur van Nürburgring. Verstappen namens Verstappen Racing samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Het andere viertal bestaat uit Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover