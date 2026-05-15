Max Verstappen en zijn team hebben de kwalificaties voor de 24 uur van de Nürburgring op succesvolle wijze afgesloten. Met ploeggenoot Daniel Juncudella achter het stuur kwalificeerde het team zich als vierde, en mag daardoor op de tweede startrij beginnen.

Verstappen zat zelf achter het stuur tijdens de tweede kwalificatie en kwam tot de zesde tijd. Daardoor mocht zijn team deelnemen aan Top Qualifying 3, waar om de beste plekken werd gestreden. Namens het team van de Nederlander was het de Spanjaar Daniel Juncudella die acht tienden te kort kwam voor pole position. Hij eindigde uiteindelijk op een verdienstelijke vierde plek.

Sterke kwalificatie

Verstappen maakt dit weekend deel uit van zijn eigen team in een Mercedes AMG GT3. Naast de Nederlander en Juncudella bestaat het team verder uit de coureurs Lucas Auer uit Oostenrijk en Jules Gounon uit Andorra. Zij beginnen zaterdag om 15.00 uur aan de 24 uur van de Nürburgring.

De eerste plaats bij de start gaat naar de Lamborghini van Red Bull Team Abt met Luca Engstler. Ook op de tweede plaats valt er een Lamborghini te vinden. Die is van een team met een andere Nederlandse coureur in de gelederen, Nicky Catsburg. Hij zag zijn Italiaanse ploegmaat Marco Mapelli naar de tweede plek snellen. Plek drie is voor de Audi van de Duitser Christopher Haase, die slechts twee honderdsten sneller was dan Juncudella en Team Verstappen.

Domper voor Coronel

Komend weekend doen er maar liefst 161 auto's mee, verspreid over verschillende raceklasses, aan de iconische 24 uur van de Nürburgring. Mocht Verstappen uiteindelijk de winst grijpen met zijn team, wordt hij na Niki Lauda pas de tweede coureur ooit die zowel het kampioenschap in de Formule 1 pakt, als de winst op de Nürburgring.

Voor de andere bekende Nederlandse deelnemer, Tom Coronel, werd het een minder geslaagde kwalificatie. De couruer in dienst van Max Kruse Racing kwam in de eerste kwalificatie nog in actie in zijn Audi R8 LMS GT3 Evo II, maar kwam te kort voor een plek in de volgende kwalificatieronde. Daardoor start hij naar alle waarschijnlijkheid buiten de top dertig.

