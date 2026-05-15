De 24 uur van de Nürburgring heeft dit jaar één grote publiekstrekker: Max Verstappen. De Formule 1-kampioen trekt alle ogen naar zich toe op de Nordschleife. Ook die van Nicky Catsburg, de Nederlandse autocoureur die dit weekend zijn eigen kans op de overwinning ruikt.

Het Lamborghini-team van Catsburg kwalificeerde zich knap als tweede voor de 24 uur van de Nürburgring, die zaterdag om 15:00 uur van start gaat. Toch is dat sterke resultaat niet zonder gevaar. "Je moet altijd bedenken: gaan we voor poleposition of starten we iets meer naar achteren, om buiten de risicozone te blijven wat de BoP betreft", vertelt Catsburg tegenover De Telegraaf. "We zijn vol gas gegaan en dat kun je ook wel zien aan een een-tweetje."

In het GT3-racen kan de wedstrijdleiding tijdens een raceweekend ingrijpen om het speelveld gelijker te maken. Te snelle auto's kunnen worden afgeremd door extra gewicht toe te voegen, de zogenaamde Balance of Performance. Voor Catsburg is dat een reëel gevaar na de sterke kwalificatie. "Ik denk dat we alles onder controle hebben, maar er kan altijd nog gezegd worden dat we te snel zijn en ze het gelijk moeten trekken."

Het Verstappen-effect

De grote publiekstrekker dit weekend op de Nürburgring is onmiskenbaar Verstappen. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen zorgt voor een ongekende drukte rond de legendarische baan in Duitsland. "Meestal is het hier vanaf zaterdag een gekkenhuis, nu is het eigenlijk vanaf donderdag al zo. Dat kun je gerust het Max Verstappen-effect noemen", zegt Catsburg. "Ik heb nog niemand gehoord die het niet leuk vindt dat hij meedoet. Het laat voor mij opnieuw zien wat voor geweldige gozer hij eigenlijk is."

Verstappen verslaan wordt echter een hele klus, verwacht Catsburg. De Nederlander uit Amersfoort kent de teamgenoten van Verstappen goed en weet wat hem te wachten staat. "Ik hoop natuurlijk dat we hem kunnen verslaan. Dat wordt zeker moeilijk. Ik denk dat hij in wisselende omstandigheden schrikbarend goed gaat zijn. Dan moeten we misschien net iets te veel op de limiet rijden om dat bij te benen, maar we gaan het proberen."

24 uur van Nürburgring

Verstappen zelf liet tijdens de kwalificaties direct zien waarom iedereen naar hem kijkt. In zijn eerste ronde op de Nordschleife knalde de Nederlander meteen naar de snelste tijd met een rondetijd van 8:14. Teamgenoot Daniel Juncadella kwalificeerde het team uiteindelijk als vierde in het laatste deel van de kwalificatie, goed voor een plek op de tweede startrij.

Minder succesvol was de kwalificatie voor Tom Coronel. De routinier, die uitkomt voor Max Kruse Racing in een Audi R8 LMS GT3, wist zich niet te plaatsen voor de volgende kwalificatieronde en start naar alle waarschijnlijkheid buiten de top dertig.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover