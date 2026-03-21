Max Verstappen en zijn team hebben oppermachtig de tweede race van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) gewonnen. De Nederlander kon het uitstapje naar de andere raceklasse wel gebruiken, gezien zijn teleurstellende resultaten in de Formule 1. Na vier uur kwam Verstappen als eerste over de streep in de endurance-race.

Verstappen manoeuvreerde zijn Mercedes AMG GT3 naar pole position op zaterdagmorgen. De Nederlander klokte 7.51,751 en was daarmee zo'n twee seconden sneller dan zijn concurrentie. Het zorgde voor een brede glimlach bij de viervoudig wereldkampioen Formule 1. "Op een baan als deze rijden geeft een heel bijzonder gevoel", sprak hij voorafgaand aan de race.

Waanzinnige strijd op Groene Hel

Verstappen was goed weg in zijn Mercedes, maar moest na ongeveer acht minuten de leiding afstaan aan Christopher Haase in zijn Audi. De twee zorgden vooraan voor een waanzinnig gevecht, waar de Nederlander constant tegen de achterkant van zijn rivaal aan keek. Door de drukte op de Groene Hel zorgde dat nog wel eens voor hachelijke situaties.

Tussen al het verkeer was het goed sturen en remmen voor Verstappen en Haase. Eén keer moest de coureur in de Audi zo hard op de rem, dat de Nederlander zijn bumper kuste. Gelukkig bleef het zonder gevolgen en konden de twee hun intense strijd vervolgen. Net voor het uur nam Verstappen na een waanzinnige inhaalactie de leiding over, waanra hij direct de pitstraat in dook.

Briljante zege voor Team Verstappen Racing

Daar nam teamgenoot Dani Juncadella het stokje over. Helaas voor Verstappen Racing was Audi net iets sneller uit de pits. Toch nam het team de leidende positie weer over met dank aan Juncadella en later Jules Goundon. Met nog drie kwartier te gaan droeg laatstgenoemde het stuur over aan Verstappen. Die kon - bij wijze van spreken - op cruise control naar de overwinning scheuren. Het team was uiteindelijk ruim een minuut sneller dan de rest.

Het enige 'smetje' op de race was dat Verstappen niet de snelste raceronde noteerde. Die eer was voor Haase (7.52). Toch zal de Nederlander er maling aan hebben, hij kan het grote succes wel gebruiken in een roerige periode. Hij is in de Formule 1 namelijk teleurstellend begonnen.