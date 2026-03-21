Max Verstappen heeft zich razendsnel herpakt na zijn frustrerende start van het Formule 1-seizoen. Waar de viervoudig wereldkampioen afgelopen weekend nog worstelde met technische problemen en gebrek aan snelheid, liet hij zich nu van een totaal andere kant zien op de legendarische Nürburgring-Nordschleife. Daar stond hij na afloop van de kwalificatie met een brede glimlach de media te woord.

De Nederlander zette in de slotfase van de kwalificatiesessie voor de Nürburgring Langstrecken-Serie de snelste tijd neer. Daarmee veroverde hij samen met teamgenoten Jules Gounon en Dani Juncadella pole position voor de endurance-race later op de dag. De sessie werd meerdere keren onderbroken door neutralisaties na incidenten op de baan, maar Verstappen sloeg op het perfecte moment toe met een ronde van 7.51,751. Daarmee was hij bijna twee seconden sneller dan de Audi van Christopher Haase en Nico Hantke, die als tweede eindigde.

Max Verstappen in zijn nopjes

Na afloop sprak Verstappen van een bijzondere ervaring op het iconische circuit. Volgens hem speelde geluk met het verkeer een grote rol op de smalle en lange Nordschleife. "Het is hier altijd een kwestie van geluk hebben met verkeer. In mijn ronde viel dat gelukkig mee. Volgens mij was het ook de enige ronde zonder code 60", zei hij met een lach.

Daarmee doelde hij op een neutralisatie waarbij coureurs op bepaalde delen van de baan hun snelheid moeten beperken tot zestig kilometer per uur, meestal na een incident. Het vertrouwen in de auto is volgens de Nederlander bovendien groot. "Het gevoel is goed en we kunnen lekker aanvallen. Op een baan als deze rijden geeft een heel bijzonder gevoel."

Groot contrast met Formule 1

De poleposition betekent een welkome opsteker voor Verstappen, die de laatste weken juist veel tegenslagen kende in de Formule 1. Tijdens de Grand Prix van China viel de Nederlander in de slotfase uit door technische problemen, nadat hij zich het hele weekend al van achteren naar voren had moeten vechten. Zijn optreden op de Nürburgring lijkt nu voor een mentale ommekeer te zorgen.

Voor Verstappen draait het uitstapje naar de Nürburgring echter om meer dan alleen een goed resultaat. De Nederlander gebruikt de races in de Langstrecken-Serie als voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring in mei. Daarbij moet hij wennen aan langeafstandsracen, het delen van de auto met teamgenoten en andere pitstopprocedures dan in de Formule 1. "In de Formule 1 wisselen we natuurlijk niet van coureur, dus daar kunnen we nog veel in leren", legde hij uit.

NLS2

Met zijn sterke kwalificatie heeft Verstappen in ieder geval een uitstekende uitgangspositie voor de race, die zaterdag om 11.30 uur van start gaat op de Nordschleife. Daar krijgt hij de kans om zijn poleposition om te zetten in een sterk resultaat en verder vertrouwen op te bouwen richting zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring later dit jaar.