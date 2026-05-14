Max Verstappen is in Duitsland op de 'gekste baan die er bestaat' voor de 24 Uur van de Nürburgring. Toevallig is de Nederlandse topcoureur qua pitbox ingedeeld naast racelegende Tom Coronel. Na 36 jaar racen is het voor hem pas de eerste keer dat hij tegen de viervoudig Formule 1-wereldkampioen strijdt.

Coronel (54) schetst de gekte van de Nordschleife, de iconische racebaan in Duitsland waar dit weekend de endurance-race gehouden wordt. "Al die auto's door elkaar heen, vanmiddag ging het ook nog eens sneeuwen en hagelen, terwijl het droog was op een ander gedeelte. Dit is de meest extreme manier van autoracen", vertelt deelnemer Coronel aan Radio 538 net na de eerste kwalificatie.

De Nederlandse coureur, die ook al jarenlang meedoet aan de Dakar Rally, vertelt hoe een dag er voor hem en de andere rijders van de 24 Uurs-race uitziet. "Een rijdersbriefing met 700 man, in plaats van met 22 man zoals in de Formule 1. Max zat er ook keurig bij en heeft geen speciale status. Ik begrijp dat hij hier is. Hij is op zoek naar de meest extreme manier van autoracen en dat heb je hier. 25 kilometer baan, 175 bochten, door de bossen. Je komt met vier wielen los. Dat allemaal bij elkaar opgeteld, daagt hem uit. Hij denkt: 'Dit vind ik vet, dit wil ik doen'."

Verstappen (28) kan zijn racehart volgens Coronel helemaal kwijt in de speciale race. "Hij weet precies hoe hij een auto op de limiet om de hoek moet trekken. Voor hem is het de ultieme uitdaging om dat hier te doen en dan ook nog eens met drie teamgenoten. Het 24 uur volhouden, ook met inhalen, is mega gaaf om te doen. Max staat ook naast mij in de pitbox, hij in 9 en ik in 8. We rijden achter elkaar de pitstraat uit."

'Er gebeuren hier zulke rare dingen'

De weersomstandigheden boven het circuit zorgen geregeld voor ongekende situaties. Bij sommige coureurs heerst er angst voor mist, dat het nóg gevaarlijker zou maken. Maar Coronel ziet het niet zo somber in. "Je hebt hier allemaal lokale helden en die kennen de weg op de baan. Die gaan serieus hard. Maar in een 24 uursrace kan je nou eenmaal niet zoveel risico's nemen. Er gebeuren hier zulke rare dingen."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover