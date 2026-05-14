Max Verstappen heeft donderdag de derde tijd neergezet in de eerste kwalificatie voor de 24 uur van de Nürburgring. In een chaotische sessie klokte de Nederlandse topcoureur al na een uur zijn snelste tijd. Ondanks de goede kwalificatie is er nog een mogelijkheid dat hij wordt uitgesloten van de race.

De eerste kwalificatie zat vol gele vlaggen en Code 60-zones, waardoor de rondetijden relatief langzaam waren. Verstappen ging meteen de baan op in zijn Mercedes-AMG GT3 en klokte na een pitstop de snelste rondetijd van 8.18.539.

In het tweede en laatste uur van de sessie deelden zijn teamgenoten Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer de nummer 3-auto van Verstappen.com Racing, maar zij wisten de rondetijd van de viervoudig Formule 1-wereldkampioen niet te verbeteren.

Dat lukte Fabian Schiller wel, die in de Mercedes-AMG van Team Ravenol naar 8.14.957 snelde. Ook Raffaele Marciello dook in de Rowe Racing BMW M4 GT3 Evo onder de tijd van Verstappen met een ronde in 8.18.069.

Tweede kwalificatie

De tweede kwalificatie later op donderdag is ook nog van groot belang voor de coureurs. Zij moeten dan allemaal minstens één ronde rijden om te laten zien dat ze in het donker kunnen racen. Als een coureur geen ronde voltooit, wordt diegene uitgesloten van de race. De tweede kwalificatie start donderdagavond om 20.00 uur en duurt tot 23.30 uur.

De uitslag van deze kwalificatietraining heeft voor Verstappen en zijn team nog geen gevolgen voor de startopstelling voor de race van zaterdag. Die wordt pas op vrijdag bepaald. Omdat zijn team uitkomt in de hoogste SP 9-klasse is hij automatisch geplaatst voor de Top Qualifying 1, die vrijdag om 10.15 uur op het programma staat. Na drie kwalificatierondes staat zaterdag om 15.00 uur de start van de 24 uur van de Nüburgring op het programma.

