Max Verstappen doet komend weekend mee aan de 24 uur van de Nürburgring en daar kan hij met zijn kwaliteiten het verschil gaan maken. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 zal vanaf donderdag op het Duitse circuit rijden en moet het hele weekend rekening houden met wisselvallige omstandigheden.

Verstappen rijdt in de Formule 1 in een Red Bull, maar op de beruchte Nordschleife van de Nürburgring stapt hij dit weekend in een Mercedes-AMG GT3 in de topklasse. Hij wisselt het stuur af met de Oostenrijker Lucas Auer, de Andorrees Jules Gounon en de Spanjaard Daniel Juncadella. Op donderdag en vrijdag zijn de kwalificaties en zaterdag begint de race om 15.00 uur.

Tijdens de kwalificatie moet Verstappen rekening houden met de nodige regen. Het wisselvallige weer zal op het Duitse circuit in de Eifel gepaard gaan met stevige buien, verwacht Weeronline. Daarnaast daalt de temperatuur flink. Bij droog weer wordt het 8 of 9 graden, maar buien kunnen ervoor zorgen dat de temperatuur nog een aantal graden verder zakt.

Op donderdag lijkt de meeste regen te vallen en gaat het flink waaien uit westelijke richtingen. Bij sommige buien kan ook een klap onweer voorkomen en is er kans op hagel. De neerslag blijft voorlopig ook op vrijdag aanhouden. Wel neemt dan de wind in kracht af. Verder zullen ook de nachten koud verlopen. In de nacht van donderdag naar vrijdag is er kans op een graadje vorst

Minder regen, maar wel kou tijdens de race

Het weerbeeld tijdens de 24 uur van de Nürburgring die zaterdag om 15.00 uur begint, ziet er weer heel anders uit. De eerste uren van de race blijft het overwegend droog, met hier en daar een enkele bui. Met een graad of 9 voelt het zaterdag fris aan. Gemiddeld genomen ligt de temperatuur rond deze tijd volgens het weerbureau een stuk hoger, namelijk rond de 17 graden. Verder is er ruimte voor de zon en verlopen de avond en nacht helder. Het koelt daarbij flink af met minima tot net boven het vriespunt.

Ook zondag blijft het fris, maar is het droog. Dit weerbeeld houdt ook in de middag aan met waarschijnlijk een droge en zonnige finish. Ook wordt het iets warmer met temperaturen richting de 12 graden. Het blijft dan nog steeds fris voor de tijd van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover