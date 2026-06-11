Het WK voetbal staat op het punt te beginnen in de Verenigde Staten. En het kan zomaar zijn dat het behoorlijk onrustig wordt in New York, één van de zestien speelsteden. Maar dat heeft niets met voetbal te maken. New York Knicks staat op het punt kampioen van de NBA te worden. Dat levert gezien de geschiedenis gegarandeerd spektakel op in de straten van de grote stad.

Het Nederlands elftal kreeg er ook al even mee te maken. Inmiddels is de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in Kansas City, alleen de eerste dagen verbleef het in de Big Apple. Op dat moment kwamen de Knicks met 2-0 voor in de best-of-seven-serie tegen San Antonio Spurs. Het zorgde voor een orkaan aan vreugde in en rondom Madison Square Garden.

De ploeg die sinds 1973 niet meer kampioen werd in de NBA kon ineens de titel ruiken. Na twee wedstrijden in San Antonio vloog het hele circus naar New York, waar het derde en vierde duel werden afgewerkt. Verrassend genoeg gingen de Spurs er in wedstrijd 3 met de zege vandoor. Maar afgelopen nacht (Nederlandse tijd) beleefden de Knicks op eigen bodem een waanzinnige comeback.

Historische prestatie New York Knicks

De ploeg uit New York keek in game 4 tegen een achterstand van liefst 29 punten aan. Het leek een kwestie van tijd voordat San Antonio de NBA Finals in evenwicht zou brengen. Maar het thuisteam bleef geloven en vechten, wat resulteerde in een historische comeback. De Knicks wonnen in de dying seconds met 107-106, waardoor ze nog één zege nodig hebben voor de NBA-titel.

Een 'tip-in' van OG Anunoby, 1,2 seconden voor het einde, bezegelde de zege en bracht de Knicks op een 3-1 voorsprong. Met 36 punten en 7 rebounds was Jalen Brunson weer eens de grote man aan New Yorkse zijde.

OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026

Tikkende tijdbom

Aanstaande zaterdag is wedstrijd 5 in San Antonio. Bij winst van de Knicks breekt de hel gegarandeerd los in New York. De loyale aanhang hunkert al sinds 1973 naar succes. In 1999 waren de Knicks nog dichtbij, alleen toen waren de Spurs in de Finals te sterk. New York was in de jaren die volgden vaak het lachertje van de NBA. Nu ziet de wereld er heel anders uit.

Bij de NBA-titel zullen de straten rondom Madison Square Garden volstromen met uitzinnige Knicks-fans. Dan zal de boel ontploffen in New York. Beelden van afgelopen nacht (zie hieronder) waren al extreem, maar dan breekt de hel pas echt los...

BREAKING: Knicks Fans climb and smash Yellow cab on 7th Avenue in NYC after Knicks win Game 4 of the NBA Finals



Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/gGuREGp8sL — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 11, 2026

WK voetbal in New York

Aanstaande zaterdag wordt er één wedstrijd gespeeld in New York tijdens het WK: Brazilië tegen Marokko. Dat duel in New York New Jersey Stadium vangt om 00.00 uur Nederlandse tijd af. Tweeënhalf uur later is de tip-off in San Antonio voor wedstrijd 5 van de NBA Finals.

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