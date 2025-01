Waar er in Nederland alleen maar positief wordt bericht over de 3x3-basketballers, is de berichtgeving in België een stuk minder positief. Het Openbaar Ministerie (OM) in Antwerpen heeft namelijk fikse straffen geëist tegen de Belgische 3x3-basketballers die deelnamen aan de Olympische Spelen van Tokio in 2021.