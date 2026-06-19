Annekee Molenaar heeft voor het eerst van zich laten horen na de update over haar relatie met Matthijs de Ligt. De twee zijn al een tijd uit elkaar en ze lijkt voorlopig nog geen behoefte hebben aan een nieuwe liefde.

De Ligt en Molenaar maakten vorige week een eind aan maandenlange geruchten. Het huwelijk van de voetballer en de influencer is gestrand. De Ligt is op dit moment ook niet op het WK met het Nederlands elftal. De verdediger stond op de nominatie om mee te gaan naar het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, maar zijn rugblessure bleek te heftig. Daarom bleef De Ligt in Nederland en kwam ook naar buiten wie zijn nieuwe vlam is.

De verdediger van Manchester United bevestigde ook dat hij aan het daten is met een internationaal topmodel. Tegenover RealityFBI bevestigde De Ligt dat hij op het moment samen is met Amber Yuusef. De voetballer liet via het kanaal weten dat hij hoopt op privacy zodat hij in alle rust kan ontdekken hoe de status tussen hem en het bekende model is. Molenaar reageerde nog niet op de situatie, tot ze vrijdag ineens van zich liet horen via Instagram.

Instagram-post Annekee Molenaar

Via het platform deelt Molenaar een aantal beelden van haar nieuwe leven in Nederland. Zo is ze op stap met haar broer Max Molenaar, eet ze een haring en oesters en deelt ze een aantal nummers die in haar favoriete playlist staan. De caption die ze bij de foto's zegt, is ook op meerdere manieren te interpreteren. De caption is enkel een aantal emoji's van een kruis, gevolgd door emoji's van een hartje. In de reacties zijn in ieder geval wel veel hartjes te vinden van de mensen om Molenaar heen.

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