Matthijs de Ligt is weer voorzichtig op onderzoek uit in zijn liefdesleven nadat zijn huwelijk met Annekee Molenaar strandde. De Nederlandse topvoetballer van Manchester United en het Nederlands elftal bevestigt dat hij aan het daten is met een topmodel.

De Ligt stond op de nominatie om mee te gaan naar het WK voetbal met Oranje, maar door zijn naam kon vlak voor de start van het toernooi een streep. Zijn club meldde dat hij een operatie moest ondergaan om langdurig blessureleed, waar hij afgelopen seizoen mee kampte, te verhelpen. Daardoor kon hij van een vakantie gaan genieten en die heeft hij vol liefde beleefd. Hij is op Ibiza knuffelend en zoenend gespot met een Nederlands model.

Dat is nog niet alles, want toen De Ligt geconfronteerd werd met de geruchten en stiekem gemaakte foto's, besloot hij zelfs te reageren en de geruchten te bevestigen. Dat deed hij aan het Instagram-account RealityFBI, dat bovenop het entertainmentnieuws, roddels en dat soort zaken zit. Hij datet nu officieel met Amber Yuusef. "Normaal voel ik nooit de noodzaak om te reageren, maar bij deze wel."

'Dat zouden we graag in privacy willen doen'

De verdediger voelde de noodzaak omdat hem een screenshot van een digitaal gesprek werd voorgelegd, waarin Yuusef zou hebben gezegd dat ze niet op De Ligt valt, maar op zijn status en geld. "In de huidige tijd weten we dat alles gefaket kan worden en dat is bij deze screenshot ook", zegt De Ligt. "Amber en ik zijn elkaar beter aan het leren kennen en dat zouden we graag in privacy willen doen", bevestigt hij zijn nieuwe relatiestatus.

Matthijs de Ligt en Annekee Molenaar

De Ligt was jarenlang samen met Annekee Molenaar, de dochter van ex-Ajacied Keje Molenaar. De twee trouwden uit het niks vlak voor het EK voetbal van 2024. Vorig jaar brokkelde hun relatie volgens online geruchten af, maar lang bleef onduidelijk of de twee nog samen waren. Vooral ook omdat Annekee 'De Ligt' als naam op Instagram bleef gebruiken. Toen ze haar eigen achternaam recentelijk weer aannam op haar sociale media, voedde ze de geruchten over hun breuk.

Jobe Bellingham

De nieuwe vlam van De Ligt, Amber Yuusef, werd vorig jaar nog knuffelend gespot met de Engelse voetballer Jobe Bellingham, de broer van Real Madrid-ster Jude Bellingham.

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