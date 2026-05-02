Wie te gast is bij het praatprogramma Vandaag Inside moet op zijn hoede zijn. Voor je het weet worden je uitspraken ontlokt waarvan je spijt krijgt. Amerika-deskundige Raymond Mens overkwam het afgelopen week.

Mens was te gast in een uitzending van Vandaag Inside waarin ook zanger Gerard Joling aanschoof bij presentator Wilfred Genee en vaste krachten Renè van der Gijp en Johan Derksen. Zowel Mens als Joling zijn homoseksueel en mede daardoor ontstond er een jolige dynamiek tussen de twee.

Bargast Mens bevestigde een opmerking van Joling dat Mens' vriend altijd zin in seks heeft, maar dat hij zo weinig thuis is. Dat zorgde uiteraard voor de nodige hilariteit aan tafel én bij Joling, die voortdurend de nodige grappen maakte.

Spijt

Later die week werden er in het programma nog steeds grappen en opmerkingen gemaakt over de opmerking van Mens. Die had inmiddels flink spijt van zijn uitspraken. Hij stuurde tijdens een berichtje naar Genee, waarin stond: "Nee natuurlijk is het niet waar. Hou er alsjeblieft over op, ik meen het serieus. Thuisfront is absoluut niet blij. Ik sta nu in het theater, maar hou er alsjeblieft over op."

Vrijdagavond dook Mens alweer op in het programma. Genee stipte aan het begin al aan dat de grote kwestie omtrent de vriend van Mens wederom zou worden besproken. "Normaal zou ik met onzin beginnen, maar ik denk dat we nu even anders moeten starten. De grap van de week is een beetje uit de hand gelopen", meende Genee.

Vriend

Mens benadrukte nogmaals dat zijn partner wil dat het ophoudt met opmerkingen over hem. "Als het alleen over mij ging, had ik er geen probleem van gemaakt", zo begon Mens. "Maar het ging over mijn vriend, die helemaal niet in dit programma wil zitten en daar ook geen behoefte aan heeft. Gerard ging los en ik dacht: ik beweeg gewoon mee. Dat deed ik misschien met iets te veel enthousiasme. Ik vond het gezellig en ging erin mee, maar daar had ik beter over moeten nadenken."

Na zijn eerste optreden viel het nog wel mee met de opmerkingen richting Mens en zijn vriend, vertelde de Amerika-deskundige. Maar na de uitzending van enkele dagen later, waarin de VI-heren er maar op terug bleven komen, barstte de bom. Mens en zijn partner kregen telkens opmerkingen over zijn grap.

"Het is gewoon niet waar", herhaalde Mens over zijn grappig bedoelde opmerking. "Maar thuis werd het niet zo gewaardeerd. Ik ga daarin mee en dan lijkt het alsof het echt is. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik had op dat moment moeten denken: misschien iets minder popiejopie en beter nadenken over wat je zegt."