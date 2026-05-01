Aan de tafel van Vandaag Inside deed Hélène Hendriks vrijdagavond een boekje open over de eerste keer dat ze intiem was met haar toenmalige vriendje. Dit zorgde voor gefronste wenkbrauwen aan de desk. "Heel preuts."

"Heel Nederland is wel benieuwd naar jou", zo stelde Johan Derksen aan de desk van Vandaag Inside tegenover Hendriks. Aan tafel was net een heel jolig gesprek over Derkens eerste keer. "Ik was zeventien", zo opende de presentatrice die vrijdagavond te gast was.

'Hij was mijn alles'

"Heel preuts", antwoordde Derksen meteen. "Was het met Frans?", vervolgde de oud-voetbaljournalist, doelend op Frans Vinju, de al jarenlange partner van Hendriks. "Nee, het was met Arturo uit Spanje", antwoordde ze. Derksen vroeg meteen of het een vakantieliefde was en Hendriks knikte ja. "Leuk man", vulde René van der Gijp aan.

De oud-hockeyster vervolgde met een verhaal over haar eerste geliefde. "Ik kwam hem laatst tegen en toen dacht ik: 'Nee, dat kun je niet menen'. Maar tijdens mijn vakantie in Spanje was hij mijn alles. Op de camping was Arturo gewoon drie weken de hele wereld voor mij."

Vakantieliefdes

Derksen bagatelliseerde meteen de situatie met gefronste wenkbrauwen. "Vakantieliefdes zijn heel leuk, maar de dag nadat je thuis bent, ben je ze alweer vergeten." Hendriks had hier een weerwoord op: ''Nou, ik was de gehele terugweg aan het janken."

WK-comeback van Dick Advocaat

Later in de uitzending ging de tafel ook nog inhoudelijk in op sport. Zo stelden ze dat Dick Advocaat moet terugkeren als bondscoach van Curaçao voor het WK voetbal. "Trek Dick over de streep", zo stelde presentator Wilfred Genee. "Daar is geen discussie over mogelijk, Dick gaat mee", zo vervolgde Derksen.

Onder Advocaat plaatste Curaçao zich voor het WK. De ervaren oefenmeester moest zich later terugtrekken wegens de gezondheid van zijn dochter. Fred Rutten is sindsdien bondcoach van het Caribische eiland. "Het zal chique zijn van Fred als hij plaats maakt voor Dick", zo stelde Hendriks. "Hij is een heel sociale jongen. Fred zit als mens goed in elkaar", vulde Derksen aan, hintend op een sensationele comeback van Advocaat op het WK. De mannen aan de tafel hadden namelijk vernomen dat het beter ging met de gezondheid van zijn dochter. "Die jongens van het team van Curaçao willen het heel graag", zo sloot Hendriks af.