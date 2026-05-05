BBC-presentatrice Natalie Pirks heeft na 13 jaar haar werkzaamheden bij de zender plots neergelegd. Ze deed verslag van de grootste sporttoernooien, maar slaat nu een nieuwe weg in. De aanleiding daarvoor was een tekening van haar 4-jarige dochter.

Pirks heeft in een aangrijpend Instagram-bericht haar afscheid als presentatrice aangekondigd. Ze legt uit waarom ze haar besluit heeft genomen. "Mijn dochter heeft ooit een tekening van mij gemaakt die in mijn geheugen gegrift staat."

"Ik was zwanger en lag op bed met mijn telefoon in mijn hand om te blijven werken. Ze was pas vier jaar oud en ze had gelijk." Daarom doet de presentatrice nu een stapje terug. "Ik ben succesvol op papier, maar in het echte leven moet ik alle ballen hooghouden."

Ze neemt afscheid van haar droombaan. "Ruim 20 jaar uitzendingen, vier WK's, vier Olympische Spelen en talloze grote finales", somt ze haar carrière op. "Goed in je werk, maar ook je eigen grootste criticus, belangrijke momenten met familie missen en je afvragen of dit het nou echt is?", schetst ze vervolgens haar twijfels.

Veel herkenning

Nu heeft ze de knoop over haar toekomst doorgehakt. "Je baan is het belangrijkste van minst belangrijke dingen", schrijft ze. Pirks gaat nu een gebalanceerd leven tegemoet met meer aandacht voor haar omgeving. Ze vraagt tot slot aan haar volgers of zij haar gevoel en haar twijfels herkennen. Er wordt massaal gereageerd.

Het openhartige bericht van Pirks is treffend voor ontzettend veel anderen. Er reageren ook een hoop journalisten en presentatoren. Eén van hen is de populaire sportpresentatrice Laura Woods. Zij noemt de woorden van Pirks ontzettend herkenbaar. "Heel goed Nat, dit is geweldig", schrijft ze.

Succesvolle carrière

Pirks deed in haar carrière verslag van de het Engelse mannen- en vrouwenvoetbalteam tijdens eindtoernooien. Zo was ze getuige van het Europese kampioenschap van de vrouwen onder leiding van Sarina Wiegman in 2022. Ze was ook bij het WK van de mannen in Zuid-Afrika, Rusland en Qatar. Bovendien kreeg ze een hoofdrol bij de BBC tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

