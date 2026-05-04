René van der Gijp was maandag de grote afwezige bij de opname van de nieuwe aflevering van de podcast KJEG (KieftJansenEgmondGijp). De oud-voetballer is er normaliter altijd en dus begon Michel van Egmond meteen met de mededeling dat 'Gijp' er niet is, om zo de luisteraars op de hoogte te brengen.

De podcastopname is op maandag en dat is ook weer meteen de eerste dag van de immens populaire talkshow Vandaag Inside, waar Van der Gijp ook een vaste tafelgast is. De goedlachse man zit er volgens de talkshow maandagavond gewoon bij, maar 's middags waren er nog zorgen om hem.

'Ziek, zwak en misselijk'

"We zijn er zonder René van der Gijp, die is een beetje ziek, zwak en misselijk. Die ligt op bed", begon Van Egmond de opname van de podcast. In de afkondiging van de podcast KJEG leest Van Egmond het appje voor dat de zieke Gijp stuurde om zich af te melden. "Jongens, ik heb het geprobeerd, maar ik voel me niet lekker. Zweten, koud, ik ga even liggen en dan gaat het hopelijk vanavond weer."

In de opname wensen ze Van der Gijp sterkte en zeggen Wim Kieft, Rob Jansen en Van Egmond ook dat ze wel zien of hij maandag bij Vandaag Inside zit. Scheidsrechter Bas Nijhuis is in ieder geval te gast aan de bar bij Vandaag Inside op maandag 4 mei.

Vandaag Inside

Vandaag Inside heeft op de website de invulling van het programma al de hele dag online staan met in de aankondiging 'gewoon' dat Van der Gijp aan tafel zit, tussen presentator Wilfred Genee, Telegraaf-sportjournalist Valentijn Driessen en Johan Derksen in. 'S avonds bleek dat hij inderdaad gewoon aan tafel zit in de talkshow.