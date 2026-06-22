Kylian Mbappé doet er goed aan even zijn vriendin te bellen. De wereldberoemde actrice Ester Expósito moest zich verantwoorden nadat ze een controversiële show van popzanger Bad Bunny bezocht. "Dat is het toppunt van hypocrisie", reageerde ze op de kritiek die ze kreeg.

Bad Bunny is momenteel bezig aan een reeks concerten in Europa. Tijdens die shows staat ook La Casita centraal: een levensgrote reproductie van een typisch Puerto Ricaans huisje. De zanger toonde het decorstuk voor het eerst tijdens de Super Bowl-halftimeshow, als eerbetoon aan zijn roots. Volgens veel fans pakte dat in de praktijk echter anders uit.

Ophef om concerten Bad Bunny

Volgens critici kan het contrast haast niet groter zijn. Waar het roze huisje symbool moet staan voor de arbeidersklasse en de strijd tegen gentrificatie in Puerto Rico, lijkt het vooral een exclusieve VIP-ruimte voor beroemdheden en influencers. Ook een aantal zorgvuldig geselecteerde fans krijgt toegang, terwijl duizenden andere concertgangers vanop afstand moeten toekijken.

Vooral op sociale media ontstond veel kritiek op het selectiebeleid voor de veelbesproken ruimte. Aanvankelijk werden vooral jonge, slanke vrouwen uit het publiek gekozen. Daardoor kreeg Bad Bunny - die zichzelf geregeld profileert als bondgenoot van het feminisme - kritiek omdat hij vrouwen zou objectiveren. Na de negatieve reacties werd uiteindelijk gekozen voor een meer gevarieerd publiek.

Vriendin van Kylian Mbappé reageert op controverse

Ook de vriendin van Mbappé, bekend van onder meer de Spaanse hitserie Élite, was dansend te zien op het podium. Critici wezen erop dat zelfverklaarde feministen hiermee het gedrag van Bad Bunny tijdens zijn concerten zouden steunen. Ester Expósito gaf in het programma Al cielo con ella haar visie op de ophef.

"Wat is dit nu weer voor ouderwets moralisme?", vroeg de actrice zich af. "Natuurlijk kun je feminist zijn én genieten van reggaeton en erop dansen tot je erbij neervalt." Volgens Expósito zou die discussie eigenlijk al lang achterhaald moeten zijn.

Ze vertelde ook wat haar het meest stoort aan de controverse rond de concerten van Bad Bunny: "Het toppunt van hypocrisie is dat mensen ons discours en onze woorden gebruiken om vervolgens onze vrijheid in te perken. Ze schrijven ons voor hoe we ons als 'goede vrouwen' moeten gedragen, naar welke muziek we mogen luisteren en hoe we daarop moeten dansen."

Geen voetbalkenner

Ondertussen is haar vriend aan de andere kant bezig met het wereldkampioenschap voetbal. Mbappé scoorde in de openingswedstrijd van Frankrijk tegen Senegal (3-1 winst) twee keer. Maandagavond (23.00 uur) komt hij in actie tegen Irak.

Thuis hoeft hij niet over voetbal te beginnen, aan Expósito is geen analist verloren gegaan. "Ik weet helemaal niks van voetbal", bekende ze onlangs in een interview met Le Parisien. Of ze haar opwachting maakt op het WK is ook nog maar de vraag.

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