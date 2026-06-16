Kylian Mbappé begint dinsdagavond met Frankrijk dan eindelijk aan het WK voetbal. De Franse selectie is opnieuw één van de torenhoge favorieten en de snelle spits hoopt andermaal een bijdrage te kunnen leveren. Toch kan hij niet op de support rekenen van zijn veelbesproken vriendin Ester Expósito.

Het Frankrijk van Kylian Mbappé opent de campagne op het WK voetbal op donderdagavond tegen Senegal. De Fransen hopen dit jaar om de slechte nasmaak weg te spoelen van het WK 2022. Toen verloor de formatie van Didier Deschamps na een veelbesproken finale van Argentinië. Voor Mbappé wordt het alweer zijn derde wereldkampioenschap.

Veelbesproken vriendin

De 27-jarige topspits is inmiddels alweer een tijdje samen met de populaire actrice uit Spanje. Mbappé leerde haar kennen en hun relatie is veelbesproken. Aan het eind van het seizoen baarde de Fransman nog opzien door een paar dagen met Expósito naar Italië te gaan, ook al was hij toen geblesseerd.

Dat leidde toen tot een stortvloed aan haatreactie's van fans van Real Madrid. Zij begonnen zelfs een petitie tegen de spits, die miljoenen keren werd ondertekend. Dinsdagavond kan Mbappé in elk geval niet op haar support rekenen.

Geen voetbalfan

De 26-jarige Expósito was afgelopen weekend als actrice aanwezig bij het televisiefestival in Monte Carlo. Daar zag de Franse krant Le Parisien de mogelijkheid om haar eens te vragen naar de relatie met Mbappé. Door die nieuwe liefde ligt ze nog meer onder een vergrootglas dan ze al lag als actrice.

i Ester Expósito

"Ik begin eraan te wennen", meent Expósito als haar wordt gevraagd naar de enorme interesse in haar privéleven. "Sinds Elite (populaire Netflix-serie waar ze in speelt, red.) is het elke keer hetzelfde als er iets in mijn privéleven gebeurt. Dat vind ik niet fijn, want ik ben een erg gesteld op mijn privacy."

De Spaanse hoopt dat haar relatie met Mbappé haar prestaties als actrice niet overschaduwen. Wel bracht ze zomaar naar buiten dat ze niet echt van plan was om haar geliefde te zien schitteren op het WK voetbal. Ze gaf aan dat het zeker geen grote interesse van haar is. "Ik weet helemaal niks van voetbal", besloot Expósito.

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