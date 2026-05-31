De vriendin van topvoetballer Kylian Mbappé, Ester Expósito, is viraal gegaan nadat ze op de avond van de Champions League-zege van PSG werd gefilmd terwijl ze danste met niemand minder dan Bad Bunny.

De Spaanse actrice, die bekend is door haar rol in de Netflix-serie Élite, kreeg aan het begin van dit jaar een relatie met de sterspeler van Real Madrid. Maar nu is ze dus dansend gespot met iemand anders dan Mbappé.

De 26-jarige actrice woonde zaterdag naar verluidt een optreden van Bad Bunny in Madrid bij. Volgens de Spaanse krant Marca bevond Expósito zich tijdens het optreden in het vipgedeelte.

Onderonsje

Op beelden is te zien hoe Bad Bunny tijdens zijn optreden naar Mbappé zijn vriendin toe loopt. Wanneer Expósito het nummer enthousiast meezingt, ontstaat een luchtig onderonsje tot groot plezier van het publiek.

Successen sinds vertrek Mbappé

De dans tussen de twee vond plaats op dezelfde avond dat PSG, de oude club van Mbappé, de Champions League won door Arsenal na strafschoppen te verslaan. Mbappé wist de prijs zelf nooit te veroveren, maar sinds zijn vertrek naar Real Madrid hebben de Parijzenaren de Champions League twee seizoenen op rij gewonnen.

Persoonlijk kende de Franse international wel grote successen. In twee seizoenen maakte hij liefst 86 doelpunten. In totaal kwam hij 103 keer in actie voor de Spaanse grootmacht en is hij de onbetwiste sterspeler van het elftal. Toch wacht Mbappé bij Los Blancos nog altijd op zijn eerste grote prijs. Tot dusver won hij alleen de Super Cup in 2024.

Zijn periode in Madrid werd bovendien overschaduwd door de nodige onrust, waaronder interne spanningen in de kleedkamer en een petitie van meer dan 30 miljoen supporters die de club opriepen om hem te verkopen.

Las miradas entre Bad Bunny y Ester Expósito en La Casita. 😶‍🌫️ pic.twitter.com/WGGg5EPhVb — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 30, 2026

