Rodney Sneijder (35), de jongere broer van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder en Jeffrey Sneijder, is uitgebreid teruggekomen op een opmerking die hij onlangs online plaatste. Zijn uitlatingen leverden verwijten op die volgens de ex-voetballer onterecht zijn.

Sneijder keek naar een aflevering van de reeks van ex-topvoetballer Andy van der Meijde, waarin hij bekende gasten ontvangt in zijn auto. Tijdens het ritje wordt in een ontspannen en vaak jolige sfeer van alles besproken. Het ging om de episode waarin journalist Nordin Ghouddani naast Van der Meijde plaatsnam.

Clarence Seedorf

In het gesprek kwam Clarence Seedorf ter sprake. Volgens de chauffeur en zijn gast behoort Seedorft tot de allergrootste spelers die Nederland ooit heeft voortgebracht. Maar Ghouddani en ook Van der Meijde merken dat Seedorf die waardering niet krijgt van anderen.

"Champions League gewonnen met vier verschillende clubs!", zo haalt Ghouddani een feit aan over Seedorf. "Ik zeg je: als hij wit was geweest, dan was hij gewoon een Cruijff geweest", waarmee hij verwijst naar wijlen Johan Cruijff, volgens velen de beste Nederlandse voetballer ooit.

Kleur

In een reactie op het account van Van der Meijde schrijft Sneijder: "Dit heeft toch niks met iemands kleur te maken? Wesley heeft ook de Champions League gewonnen en is recordinternational van Oranje. Het enige waar mensen nog over praten, is zijn gewicht. Is dat dan omdat hij wit is?"

Die opmerking viel niet overal even goed, zo merkte Sneijder de dagen daarna. Hij wordt in veel reacties uitgemaakt voor alles wat lelijk is. Zo meenden sommigen dat hij zich blind toont voor racisme in de Nederlandse samenleving. Sneijder schrijft ditmaal in een post op zijn eigen Instagram-account: "Laat één ding heel duidelijk zijn: ik verafschuw racisme en zal het nooit accepteren. Punt."

Paars

Verder legt hij uit: "Mijn reactie ging erover dat ik vond, en nog steeds vind, dat er in de video te snel naar huidskleur werd gewezen. Dat is mijn mening, en die mag er zijn. Ik ben opgegroeid in een multiculturele wijk en heb vrienden met allerlei nationaliteiten en achtergronden. Voor mij is iedereen gelijk. Het maakt me geen ene reet uit waar je vandaan komt, waar je in gelooft of welke kleur je hebt. Ben je een goed mens, dan ben je een goed mens. Al ben je paars."