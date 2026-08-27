Rodney Sneijder maakte eerder dit jaar bekend na een moeilijke periode een nieuwe weg in te slaan. De voormalig profvoetballer besloot na het overlijden van zijn vader om het ouderlijk huis te verlaten. In een openhartig bericht vertelt het broertje van Wesley dat de afgelopen maanden behoorlijk pittig waren.

Na het overlijden van moeder Sylvia in 2023 trok Rodney bij zijn vader in, in hun ouderlijk huis in Vleuten. Vader Barry overleed begin 2025. In mei van dit jaar begon hij aan de zoektocht naar een eigen plekje, waarmee het moment was aangebroken om afscheid te nemen van het huis waar hij veel herinneringen aan heeft. Vrij snel daarna vond hij zijn eigen plekje.

'Afgelopen maanden waren pittig'

Toch viel het vertrek uit het ouderlijk huis zwaar bij de 35-jarige Sneijder. "De afgelopen maanden waren pittig. Ik deed de deur van ons ouderlijk huis achter me dicht en verhuisde naar een andere omgeving. Het besef dat ik nooit meer terug zou gaan naar het huis waar ik met mijn ouders had gewoond, deed pijn", schrijft hij in een openhartig bericht op Instagram.

De grote stap naar een eigen woning eiste bovendien zijn tol op de mentale gezondheid van de jongste Sneijder-broer. "Ik werd steeds somberder, sliep slecht en at vaker ongezond. Mijn humeur was niet best en het gemis van mijn ouders voelde ik sterker dan ooit", vertelt hij daarover. Inmiddels heeft hij naar eigen zeggen de 'knop weer omgezet'.

Knop omgezet

"Ik ben weer gezond gaan eten en dagelijks gaan sporten. Ik zit meteen lekkerder in mijn vel, voel me energieker en heb weer het gevoel dat ik alles aankan", vervolgt Sneijder, die zijn eigen situatie gebruikt als les voor zijn volgers. "Mijn moraal van het verhaal: zit je niet lekker in je vel? Onderschat dan niet wat gezonde voeding en voldoende beweging voor je kunnen doen. "

"Ik deel dit niet uit medelijden, maar juist omdat ik hoop dat ik anderen kan helpen die zich herkennen in mijn verhaal", besluit Sneijder. In de reacties krijgt hij veel lof van volgers en fans voor zijn open verhaal. Ook vinden veel volgers het verhaal herkenbaar.

Loopbaan

Sneijder zette in 2017 al een punt achter zijn profcarrière, nadat een echte doorbraak uitbleef. De middenvelder werd ooit gescout door Ajax, maar schopte het nooit tot het eerste elftal. Ook bij FC Utrecht, RKC Waalwijk, Almere City en Jong FC Utrecht wist hij geen vaste waarde te worden. Als jeugdinternational kwam Sneijder nog tot dertien wedstrijden voor Oranje, maar dat bleken de hoogtepunten van zijn loopbaan.

Zijn bijna tien jaar oudere broer Wesley bewandelde een heel ander pad en groeide uit tot een van de grootste Nederlandse voetballers van zijn generatie. Samen voetbalden de broers afgelopen seizoen in de derde klasse bij OSM'75.