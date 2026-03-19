Voormalig Oranje-international Wesley Sneijder maakte vorige week zijn rentree op het voetbalveld bij amateurclub OSM'75. Het ging echter mis in het duel. Vanwege een fout moeten er nog acht minuten over worden gespeeld. Sneijder benadrukt in gesprek met Sportnieuws.nl dat hij niets met die vergissing te maken heeft.

De trainer van OSM'75, Berry van Wijk, had namelijk een wisselmoment te veel gebruikt. Na de drie toegestane wisselmomenten werd er opnieuw iemand in het veld gebracht vanwege een hoofdblessure. Dat leek een geldige invalbeurt, maar achteraf wilden de scheidsrechter en tegenstander Focus'07 daar niets van weten. De KNVB besloot dat de laatste acht minuten over moeten.

"Ik wil wel gelijk even iets uit de wereld helpen", zegt Sneijder daar desgevraagd over tegen Sportnieuws.nl. "Dat kwam overigens niet door mijn wissel. Dat zag ik overal terugkomen." Zijn rentree werd overal opgepikt en was onderwerp van gesprek. Daardoor werd ook gespeculeerd dat de oud-Ajacied degene was die onrechtmatig in het veld kwam.

'Absoluut niet waar'

"Ik was de eerste wissel, dus het zou wel gek zijn dat dat dan een mislukte of een foute wissel was. Maar voor de verhalen was het natuurlijk weer mooi dat de media er van maken: het was Wesley zijn wissel en door die wissel moeten ze acht minuten overspelen. Absoluut niet waar", benadrukt hij.

'Dat zou gek zijn'

"Ik was de allereerste wissel. Ik heb ook langer dan acht minuten gespeeld, dus het zou gek zijn dat je dan acht minuten moet overspelen." Die laatste minuten staan gepland op 24 maart in sportpark Fazantenpark in Maarssen, maar het is nog onzeker of Sneijder dan weer meedoet. "Dus dat wil ik uit de wereld helpen en we gaan kijken of ik weer meedoe. Als ik er ben, dan doe ik mee, maar als ik verplichtingen heb niet. De wedstrijddatum is volgens mij ook nog niet zeker."

Football Island

Sneijder is de laatste maanden steeds vaker in de aandacht. De voormalig voetballer ging op televisie de strijd tegen zijn overgewicht aan in 'Nog Een Keer Fit' en is daardoor weer een stuk beter in vorm. Hij kon daardoor makkelijker meedoen bij de amateurclub en doet dat vol plezier. Binnenkort is hij weer op televisie te zien tijdens Football Island, waarin hij en andere voormalige voetballers moeten overleven op een onbewoond eiland.