De familieruzie in het gezin van voetbalicoon David Beckham houdt de gemoederen al lange tijd bezig. Tijdens het WK voetbal is er een nieuw hoofdstuk gekomen in het hartverscheurende verhaal. Zoon Brooklyn deelde via een reclame een sneer uit. Die komt hard aan bij zijn ouders.

Zoon Brooklyn ontbreekt steeds vaker op bijeenkomsten en sprak vernietigend over zijn opvoeding. Binnen de familie zou het vooral draaien omhet merk 'Beckham'. Ook stonden zijn ouders volgens hem niet achter zijn huwelijk met Nicola Peltz. Hij verbrak daarom het contact met David en ex-spice girl Victoria.

Toch is de 27-jarige Brooklyn niet uit de spotlights getreden. Zo is hij tijdens het WK voetbal nog te zien in een reclame op tv voor bezorgservice DoorDash. Daarin verwijst hij naar de vete binnen zijn gezin. "Je vraagt je vast af waarom ik het WK vanuit huis kijk", begint hij de commercial terwijl hij op de bank voor de tv zit. "Het is een lang verhaal."

Volgens bronnen van het Britse medium The Sun zijn David en Victoria 'geschokt' door de commercial. “Om zo'n reclame te doen, gebaseed op die vervreemding alsof het een grap is... De hele familie is er kapot van. Zijn zus en grootouders zijn ontroostbaar."

Financieel profiteren

Bovendien lijkt de actie 'hypocriet' omdat Brooklyn juist zo gesteld zou zijn op zijn privacy. "En nu probeert hij financieel te profiteren van de ruzie", aldus een bron. "Hij bewert niks met de familie te maken willen hebben, maar nu gebruikt hij de voetbalcarrière van zijn vader wel vanuit financieel oogmerk."

Volgens de bron vinden David en Victoria het alleen maar goed als Brooklyn zijn eigen ambitie achterna gaat en zelf geld verdient. "Maar om de spot te drijven met een hartverscheurende familiesituatie, dat is niet de manier."

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