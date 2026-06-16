Braziliaanse voetballer Neymar maakte, nog zonder te spelen, indruk met zijn deelname aan het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Hij was geëmotioneerd door zijn plek in de selectie. Nu maakt de superster nog veel mooier nieuws bekend in zijn privéleven.

Zijn vriendin Bruna Biancardi is namelijk zwanger van een dochter. Dat maakte het koppel bekend via een YouTube-video. Het moment van de onthulling van het geslacht werd vastgelegd op camera.

Het wordt dus een meisje. "Ik word gek", schrijft Neymar op Instagram. "Vier mooie meiden." De Braziliaan heeft al drie dochters, waarvan twee met Biancardi: Mavie (2023) en Mel (2025). Tussendoor kreeg Neymar in 2024 ook nog zijn dochter Helena uit een affaire met Amanda Kimberlly. Hij heeft ook nog een zoon, Davi Lucca (2011), met Carolina Dantas.

Memphis Depay

Oranje-international Memphis Depay reageert op het nieuws met een aantal emoji's. Hij is dolblij voor zijn goede vriend. De twee spelen beiden in de Braziliaanse competitie. Neymar bij Santos en Memphis bij Corinthians.

Blessure

Neymar kwam nog niet in actie op dit WK door een kuitblessure. Toch bracht de deelname van de topscorer aller tijden van Brazilië, met 79 goals in 128 interlands, al veel teweeg. Afgelopen seizoen miste hij veel wedstrijden bij Santos in de Braziliaanse competitie vanwege blessures, maar hij was net op tijd fit om opgenomen te worden in de selectie van bondscoach Carlo Ancelotti. Neymar reageerde erg emotioneel op dat nieuws. Niet veel later kreeg hij echter een nieuwe klap te verwerken door een kuitblessure.

WK voetbal

Brazilië speelt aanstaande zaterdag om 02.30 uur de tweede groepswedstrijd tegen Haïti. Daarna treft het op donderdag 25 januari om 00.00 uur nog Schotland.

Als de Brazilianen bij de eerste twee eindigen is er een kans dat ze in de volgende ronde tegen Nederland spelen. De eerste twee van beide poules spelen in de tweede ronde tenslotte tegen elkaar, waarbij de groepswinnaars de nummers 2 treffen.

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