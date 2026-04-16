Victoria Beckham, de vrouw van voetbalicoon David, heeft zich uitgelaten over de vermeende familieruzie in het gezin. Zoon Brooklyn ontbreekt steeds vaker op bijeenkomsten en sprak vernietigend over zijn opvoeding.

De 26-jarige zoon van de Engelse voetballegende en ex-spice girl haalde eerder dit jaar hard uit naar zijn ouders. 'Het merk ‘Beckham’ komt op de eerste plaats', schreef Brooklyn op sociale media. Daarin benoemt hij dat het binnen de familie vooral gaat om likes en gezien worden. Ook stonden zijn ouders niet achter zijn huwelijk met Nicola Peltz.

Op de bruiloft sloeg de vlam in de pan. "Mijn moeder kaapte mijn eerste dans met mijn vrouw, die weken van tevoren was gepland op een romantisch liefdeslied", aldus Brooklyn. 'Ze danste heel ongepast tegen me aan, voor het oog van al onze 500 gasten. Ik heb me nog nooit in mijn hele leven zo ongemakkelijk of vernederd gevoeld."

'We houden van onze kinderen'

De uitspraken worden Victoria voorgelegd in een interview met The Wall Street Journal. "We houden zo veel van onze kinderen", is haar reactie. "We hebben altijd geprobeerd om de best mogelijke ouders te zijn."

"We staan al meer dan dertig jaar in de publieke belangstelling", vervolgt ze. "We hebben altijd geprobeerd om onze kinderen te beschermen en van ze te houden. Dat is alles wat ik erover wil zeggen."

De modeontwerpster benadrukt nog wel dat de geruchten geen negatieve invloed hebben op haar werkzaamheden. "Ik denk dat mensen uiteindelijk mijn product kopen omdat het een heel goed product is. Niet alleen omdat het van mij is."

Kinderen

Brooklyn is de oudste zoon van Victoria en David. Hij heeft twee jongere broers, Romeo (23) en Cruz (21), en een zusje, Harper (14). Zij hebben wel een goede band met hun ouders.