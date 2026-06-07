Het Nederlands elftal is inmiddels alweer enkele dagen in de Verenigde Staten voor het komende WK. Niet alleen spelers en technische staf zijn daar, maar ook ander personeel. Een van hen is Robbin Schut, de kok van dienst voor Oranje.

Schut is de kok van het Nederlands elftal en FC Utrecht. De 30-jarige reist er zo wat van af, zeker als de Domstedelingen Europees voetbal spelen. Dat was dit seizoen best lastig. "Dit seizoen begon al in juli met de Europese kwalificatiewedstrijden. Toen hadden mijn vriendin en ik net ons tweede kleintje gekregen en was ik veel van huis", legt Schut uit aan het Algemeen Dagblad. "In oktober was ik geloof ik twintig dagen weg. Dan moet ik mezelf eerst weer voorstellen als ik mijn vriendin weer zie. We hebben samen voor dit leven gekozen. Maar dit seizoen was pittiger dan verwacht moet ik toegeven. Met een kleintje en een zoon van drie.”

Eindtoernooi

Voor Schut wordt het zijn vierde eindtoernooi. Hij is de tweede man achter hoofdkok Jurgen Mulder, de man van wie hij bij FC Utrecht alles geleerd heeft. "Ik vind m’n werk hartstikke leuk en geniet ervan. Als ik op een gegeven moment vind dat ik te veel van huis ben, dan moet ik stoppen.”

Schut is zelf ook een groot voetballiefhebber. "Natuurlijk kan ik een praatje met de spelers maken. Maar ik ben wel gewoon de kok, niet de hoofdtrainer. Het is een eer om te doen. Ja, de eerste keer Koeman, Van Gaal, Jans of Haller ontmoeten, dat is heel tof. Maar de tweede keer is dat klaar hoor. Dan doe ik gewoon m’n werk.”

Na een druk seizoen met Utrecht staat nu het WK voor de deur. "De afstanden, de hitte, de tijdsverschillen, maar toch doe ik het. Het is gewoon een verslaving. Gelukkig is er veel lol tijdens en ook na het werk. En je werkt met de grootste voetballers van de wereld, als voetballiefhebber. Prachtig toch?”

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