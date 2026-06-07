Het Nederlands elftal is aangekomen in de Verenigde Staten en klaar voor het WK voetbal. De selectie van bondscoach Ronald Koeman liet zich al snel vastleggen op een van de beroemdste plekken van wereldstad New York. De foto die Frenkie de Jong daarvan online zette, is viraal gegaan.

Het Nederlands elftal vertrok op donderdagmiddag vanaf Schiphol naar New York. Daar kwamen de spelers midden in de Nederlandse nacht aan. Vrij snel besloot bondscoach Ronald Koeman al om voor de eerste keer te trainen met de gehele groep. In de avond was er echter wel tijd om te genieten van al het moois dat New York als metropool te bieden heeft.

Wereldberoemde straat

Veel mensen denken bij New York natuurlijk al snel aan Times Square. Het wereldberoemde plein staat vooral bekend door de talloze lichtjes en reclameborden, die van de straat een waar schouwspel maken. De spelers van het Nederlands elftal gingen gezamenlijk in de avond naar Times Square en werden daar gespot door oplettende fans.

Op de beelden valt te zien dat het Nederlands elftal op de foto gaat met de voltallige selectie. Met Frenkie de Jong, Memphis Depay en een opvallende Wout Weghorst in het midden van de grote groep. Veel fans proberen om een foto te scoren met grote namen als Virgil van Dijk. De nodige politieagenten van het beroemde korps NYPD zijn aanwezig om de spelers te beschermen.

Verblijf in New York

Nederland blijft nog een paar dagen in The Big Apple. Komende maandag wordt er nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen WK-debutant Oezbekistan. Vervolgens trekken Koeman en zijn spelers naar de staat Missouri. In de grote stad Kansas City heeft Nederland tijdens de gehele eindronde zijn thuisbasis.. De eerste wedstrijd tegen Japan staat op 14 juni op het programma. Dan speelt Oranje om 22.00 uur in Texas.

Foto Frenkie de Jong

De foto die Frenkie de Jong online plaatste, kreeg binnen 24 uur al meer dan een miljoen likes en duizenden reacties. Onder anderen De Jongs vrouw Mikky Kiemeney, Bartina Koeman, de vrouw de bondscoach, de geblesseerde international Matthijs de Ligt en schaatsiconen Sven Kramer en Erben Wennemars lieten blijken de foto te waarderen.

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