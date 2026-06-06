KNVB-directrice Marianne van Leeuwen heeft haar beklag gedaan over de kosten in de Verenigde Staten tijdens het WK. Volgens haar gaat de KNVB fors verlies draaien op het toernooi, behalve als de wereldbeker mee naar Nederland gaat.

In gesprek met De Telegraaf vertelt Van Leeuwen dat alleen de winst van het WK kan voorkomen dat de KNVB verlies draait. Bij elke ronde die Oranje eerder wordt uitgeschakeld dan de finale, wordt het verlies alsmaar groter en groter. Als het WK gewonnen wordt, dan houdt de KNVB volgens Van Leeuwen een 'behoorlijk bedrag over'. Volgens de beleidsbepaler gaat het dan om een bedrag van om en nabij de zes miljoen euro.

Grote kosten op WK voetbal

Van Leeuwen laat ook weten dat een plek in de finale, maar deze niet winnen, juist een erg dure optie is. "Omdat je dan wel alles moet doen, maar niet het grote prijzengeld krijgt. Dan kom je uit op een min van twee miljoen. En bij alle andere plekken zit je tussen de nul en de min één miljoen euro." Een grote oorzaak van dit mogelijke verlies zijn de enorme kosten in de Verenigde Staten tijdens het WK.

"Amerika is een heel duur land", gaat Van Leeuwen verder. "Als je de prijzen van de hoteltickets en de vliegtickets ziet. Dat is echt niet normaal. In Qatar was het qua logistiek ideaal, omdat alles zo dicht bij elkaar was. Je kon iedereen gemakkelijk vinden, je kon alle wedstrijden bezoeken. Nu zijn de afstanden enorm. Dit is veel ingewikkelder en ook heel veel duurder."

Planning Oranje op WK

Nederland speelt de eerste wedstrijd van het WK op zondag 14 juni in Arlington, een stad in de staat Texas. Ook de tweede wedstrijd tegen Zweden wordt in Texas gespeeld. Houston is dan de speelstad. De derde groepswedstrijd wordt afgewerkt in Kansas City in Missouri. Als Nederland de poule doorkomt, zal het nog afwachten zijn waar de volgende wedstrijd gespeeld wordt. Gaat Oranje als groepshoofd door? Dan wacht bijvoorbeeld een trip naar Monterrey in Mexico voor de achtste finales.

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