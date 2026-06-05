Oranje-international Denzel Dumfries staat in Nederland niet alleen bekend om zijn voetbalkwaliteiten, maar ook om een aantal spraakmakende interviews. Die vallen nu ook op in het buitenland. Uitspraken uit zijn periode bij sc Heerenveen gaan opnieuw viraal.

De Nederlandse rechtsback is wereldnieuws vanwege zijn transfer van Inter naar Real Madrid. Daardoor is ook een oud interview opnieuw opgedoken. De beelden van ESPN gaan rond op sociale media en leiden tot hilariteit. "Er gaat een grappig interview viraal uit zijn tijd in de Eredivisie", schrijft The Touchline.

Het gaat om een interview na afloop van een wedstrijd met sc Heerenveen tegen Vitesse. Hij grapt over een opmerkelijke actie van tegenstander Matt Miazga. "Ja, hij grijpt in mijn ballen. Maar dan moet ik ook zeggen: het is ook moeilijk om ernaast grijpen", zijn de legendarische woorden.

"Nee goed, dat gebeurt", vervolgt hij met een grote lach. "Hij doet het op die manier. Dat betekent dat hij de zwakste is op dat moment."

Buitenlandse voetbalfans kunnen ook wel lachen om het interview. "Wat een gast", schrijft iemand op X. "Besef wat voor grappenmaker Real Madrid heeft vastgelegd. De beste comedian van het jaar." "Dit is misschien wel de meest geliefde Nederlandse voetballer van het moment", denkt iemand anders.

🚨 𝗡𝗘𝗪: There is currently a funny interview going viral on Social Media of Denzel Dumfries during his time in the Eredivisie:



"It's true that he grabbed my balls. But to be honest I can't blame him, it's hard to miss them." pic.twitter.com/W1atF8MjSx — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 5, 2026

'Wat is er besteld?'

Het interview in shirt van sc Heerenveen is niet het enige dat nog regelmatig opduikt op sociale media. Ook zijn teksten over 'harde voeten' en na een uitspraak van Johan Derksen over bestelde kapsalons zijn memorabel. "Wat is er besteld?", zegt hij over dat laaste. "Zie je mijn gezicht? Wat denk je zelf? Dat is klinkklare onzin."

WK voetbal

Wellicht dat we tijdens het WK voetbal ook weer kunnen genieten van mooie uitspraken van Dumfries. De Nederlandse selectie is donderdag afgereisd naar de Verenigde Staten. Op 8 juni wordt er een oefenduel gespeeld tegen Oezbekistan in New York. Op 14 juni staat het eerste WK-duel op het programme tegen Japan. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

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