Het Nederlands elftal is vrijdag met de complete selectie aan het trainen in New York. Maar in de staf is er nog wel een gemis. Ruud van Nistelrooij, assistent van bondscoach Ronald Koeman, sluit later aan wegens privé-omstandigheden.

Dat meldt de KNVB. De hele selectie vloog donderdag naar de Verenigde Staten, maar Van Nistelrooij is in Nederland achtergebleven. Er is geen sprake van een levensbedreigende situatie. Van Nistelrooij sluit zondag, de dag voordat Oranje oefent tegen Oezbekistan, weer aan.

Erwin Koeman en Wim Jonk, de andere assistenten van Koeman, stonden wel op het trainingsveld in Orangeburg. Van Nistelrooij keerde in februari voor de derde keer terug bij Oranje na zijn actieve interlandcarrière. Hij vervulde de rol van assistent-trainer ook tijdens het EK van 2021, nadat hij eerder in 2014-2015 assistent was. Van Nistelrooij kwam als speler 70 keer uit voor het Nederlands elftal en maakte daarin 35 doelpunten. De spits was actief op drie eindtoernooien.

Eerste training in Verenigde Staten

Nederland wil vrijdag eerst met veel beoogde basisspelers oefenen tegen Oezbekistan, dat ook aan het WK deelneemt. Na die officiële interland spelen de reserves van beide ploegen nog tegen elkaar in een soort trainingspartij. Koeman laat op die manier zoveel mogelijk spelers wennen aan de omstandigheden in de Verenigde Staten. Het Nederlands elftal oefent zaterdag achter gesloten deuren.

De selectie vertrekt dinsdag naar Kansas City, waar het tijdens de groepsfase van het WK verblijft. Daar is het vaak warmer en vochtiger dan in New York. Na het duel met Japan volgen er groepswedstrijden tegen Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).

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