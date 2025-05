Dit is de nieuwe vriendin van Wesley Sneijder: zeventien jaar jongere Romy Lukassen maakt eind aan geruchten

Wesley Sneijder kwam dit weekend met opvallend nieuws: de voormalig topvoetballer blijkt weer gelukkig in de liefde. Na zijn veelbesproken breuk met Yolanthe Cabau was hij jarenlang vrijgezel, maar inmiddels heeft hij een nieuwe vrouw aan zijn zijde. Dat is Romy Lukassen, die opvallend jonger is dan de ex-middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en het Nederlands elftal. In dit artikel lees je wat we allemaal weten over de nieuwe vlam van Sneijder.

Lukassen zal de hoogtijdagen van de voetballer Sneijder niet heel bewust hebben meegemaakt. Toen de kleine middenvelder schitterde op het WK van 2010, was Lukassen pas halverwege de basisschool. Het leeftijdsverschil is namelijk zeventien jaar. Sneijder werd vorig jaar 40 jaar, terwijl Lukassen pas 23 jaar oud is.

Over Lukassen is niet heel veel bekend. Wel uis duidelijk dat ze bedreven is met sociale media. De twintiger heeft voor een relatieve onbekende flink wat volgers op Instagram (bijna 18.000) en ook zijn er duizenden liefhebbers die haar leven volgen via TikTok. Zelf geeft ze aan interesses te hebben in kleding, beauty en lifestyle.

Reizen naar Zuid-Europa

Op Instagram wordt ook één ding duidelijk: ze houdt wel van een reisje op z'n tijd. Het liefst naar Zuid-Europa, zo blijkt. Lukassen plaats immers de nodig ezonnige kiekjes vanuit Marbella, Sevilla en Kreta. Ook doet ze geregeld een fotoshoot en zijn er merken die met haar willen samenwerken.

In augustus 2023 werd het stel voor het eerst samen gespot. Dat gebeurde overigens door Sneijder zelf, want hij deelde toen een foto met haar op zijn eigen sociale media. Bijna twee jaar later werd het dus écht wereldkundig gemaakt. De kans is overigens groot dat ze elkaar leerden kennen in Utrecht, want Lukassen laat via Instagram blijken daar veelvuldig te vertoefen. Het is uiteraard ook dé stad van Sneijder, die er ruim veertig jaar geleden werd geboren.

Twee keer eerder getrouwd

Sneijder was tot 2019 samen met Yolanthe Cabau. Hij ging echter meermaals vreemd en het ooit zo sprookjesachtig ogende huwelijk liep spaak. Sneijder, die meermaals publiekelijk spijt getuigde, hoopte jarenlang op een hereniging, maar die kwam er niet. Overigens was de voormalig middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid, Internazionale en het Nederlands elftal al een keer eerder getrouwd. De recordinternational trouwde in 2005 met jeugdliefde Ramona Streekstra. Een jaar later was Jessey Sneijder geboren, maar in 2009 sneuvelde dat huwelijk. Met Yolanthe kreeg Sneijder trouwens ook een zoon: Xess Xava.