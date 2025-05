Ex van Wesley Sneijder openhartig over 'totaal andere wereld' met zoontje Xess (9): 'Hoe chaotisch je dag is...'

Yolanthe Cabau, de ex van Wesley Sneijder, woont met haar zoon Xess (9) in Los Angeles. In een openhartige column deelt ze hoe het moederschap daar voelt als een fulltime baan: druk, veeleisend, maar vol liefde.

In Los Angeles is het leven als moeder allesbehalve standaard. "Mijn ochtenden zijn vaak een race", schrijft Yolanthe in haar column voor Kek Mama. Tussen meetings voor haar eigen merk Cabau Lifestyle door, staat ze paraat voor zoon Xess. "Zodra de school uitgaat, beland ik in een totaal andere wereld", stelt de actrice. Ze is beland in een wereld vol moeders die tussen yoga, smoothies en meal prepping door ook nog hun kinderen opvoeden.

'Gewoon wij twee'

Toch ervaart Yolanthe het moederschap in LA niet als een eenzame strijd. Integendeel. "Het voelt hier bijna als een teamsport", schrijft ze. "Iedereen support elkaar, deelt tips en is elkaars grootste cheerleader." Die collectieve vibe geeft haar energie, zelfs op de drukste dagen. "Het maakt niet uit hoe chaotisch je dag is; er is altijd iemand die het begrijpt."

Tussen alle goedbedoelde adviezen, hippe lunchboxen en gezondheidstrends door, zoekt ze bewust de rust op met haar zoon. "Geen ruis, geen fancy koffietentjes, gewoon wij twee", klinkt het liefdevol. Die momenten, zegt Yolanthe, zijn haar anker. "Dat zijn de momenten waarin ik voel wat echt telt."

Wesley Sneijder gelukkig in de liefde

Terwijl Yolanthe samen met Xess geniet van het leven in de Verenigde Staten, haalde haar ex Sneijder zaterdag het nieuws met een opvallende liefdesupdate. De oud-voetballer dook op in de Instagram-story van twintiger Romy Lukassen, met wie hij nu officieel een relatie blijkt te hebben. Op een zonnige vakantiefoto zijn de twee innig te zien, met het bijschrift: "Love you".

Het is voor het eerst dat Sneijder zich zo openlijk toont met een nieuwe partner sinds de breuk met Yolanthe in 2019. Waar Yolanthe haar balans zoekt tussen opvoeding en ondernemerschap in LA, kiest Sneijder voor een nieuwe start aan de zijde van een veel jongere vriendin. Hun levens lopen inmiddels mijlenver uiteen, maar over één ding lijken ze het eens: zoon Xess blijft het middelpunt.