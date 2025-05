Veelbesproken ex-topvoetballer Wesley Sneijder deelt liefdesgeluk met nieuwe vriendin: 'Hou van jou'

Wesley Sneijder dook zaterdagavond op in een opvallende Instagram-story van een jonge vrouw. Op de foto zijn de twee samen te zien tijdens een zonnig uitje. Daarmee lijkt een einde te komen aan de geruchten die al langere tijd rondgingen.

De vrouw in kwestie is Romy Lukassen. Zij plaatste de vakantiefoto in haar Instagram-story, waarop ze innig poseert met de oud-voetballer. 'Love you', schreef ze als bijschrijft bij de foto. Een duidelijke bevestiging dat de twee een relatie hebben. Het is voor het eerst dat ze dat zo openlijk delen.

Relatie al langer onderwerp van gesprek

De geruchten over een relatie tussen Sneijder en Lukassen deden al maanden de ronde, maar worden nu dus ook zichtbaar gedeeld met de buitenwereld. Ook het populaire Instagram-account RealityFBI pikte het moment op. Het leeftijdsverschil tussen Sneijder, die inmiddels veertig is, en Lukassen bedraagt ongeveer zeventien jaar.

De eerste publieke link tussen de twee dateert van augustus 2023. Toen deelde Sneijder zelf al een foto met Lukassen op zijn eigen sociale media. Sindsdien werd het duo vaker samen gespot, maar een officiële aankondiging bleef uit. Opvallend genoeg vierde Sneijder zijn veertigste verjaardag vorig jaar bij de familie van Lukassen, op een camping in de provincie Utrecht, bij het huis van haar opa.

i Romy Lukassen post foto met Wesley Sneijder met 'Love You'. ©Instagram

Wesley Sneijder laat verleden met Yolanthe definitief achter zich

Voor Sneijder betekent het een nieuwe stap in zijn privéleven. Na zijn breuk met Yolanthe Cabau in 2019 bleef het lange tijd stil rondom zijn liefdesleven. Hij sprak toen nog geregeld uit dat hij hoopte op een hereniging met zijn ex, met wie hij zoon Xess Xava kreeg.

Ook Yolanthe bewandelt inmiddels haar eigen pad. Binnenkort verschijnt ze met een realityserie op Netflix, waarin Sneijder naar verwachting ook kort te zien zal zijn. Het lijkt erop dat beiden het hoofdstuk nu echt hebben afgesloten.

Veelbesproken Wesley Sneijder

Sneijder was de afgelopen weken ook al veelbesproken, ditmaal niet vanwege zijn privéleven, maar om zijn werk als analist bij Ziggo Sport. Daar noemde hij de twee prachtige vrije trappen van Declan Rice in de Champions League 'niet zo speciaal' en legde hij de schuld vooral bij de muur en Real-doelman Courtois. Kijkers vonden zijn mening onbegrijpelijk.

De kritiek op social media was niet mals: Sneijder werd een 'papzakje' genoemd en er werd zelfs gegrapt dat zijn uitspraak reden genoeg zou zijn voor ontslag bij de sportzender. Toch kreeg hij ook bijval van collega Giovanni van Bronckhorst, al dachten veel fans daar duidelijk anders over.